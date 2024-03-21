Le collectif Un train pour Hanvec est devenu une association avec une quarantaine de membres qui se mobilisent pour que le TER entre Brest et Quimper s'arrête de nouveau dans la commune d'ici à 2028. L'association appelle à soutenir l'arrêt du TER le 27 septembre 2025 à 17h devant l'ancienne gare.

Samedi 27 septembre 2025, l’association Un Train Pour Hanvec appelle la population à se rassembler devant l'ancienne gare de Hanvec à 17h.

Il s'agit de montrer à la Région (autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux) qu'une halte TER à Hanvec est un projet très attendu localement.

Hanvec, une commune dont la population est dynamique et très connectée à Brest

De fait, la commune et ses environs sont dans la zone d’influence directe de Brest et de nombreuses personnes vont travailler dans la métropole dont les accès routiers s'engorgent quotidiennement, Landerneau, autre étape de la ligne du TER entre Brest et Quimper, est également une zone d'attractivité pour l'emploi, mais aussi l'enseignement, les loisirs et la culture. La desserte vers la Bretagne sud peut aussi attirer la population d'Hanvec, dans la mesure où la Région vient justement de renforcer l'offre TER entre Quimper, Vannes et Nantes.

Les enjeux liés au transport sont nombreux : émission de gaz à effet de serre, coût (il est nettement réduit pour les abonnés réguliers du train par rapport à la voiture), sécurité routière, etc.

La ligne ferroviaire passe toujours à Hanvec et l'ancien bâtiment de la gare appartient toujours à la SNCF. Mais le train ne s’arrête plus à Hanvec depuis la fermeture de la gare au début des années 2000.

Une halte des trains à Hanvec et la création d'une voie de croisement pour augmenter le trafic TER de la ligne

C’est pourquoi l’association Un train Pour Hanvec demande :

Au plus tard en 2028 la mise en place d’une halte TER, avec un arrêt à Hanvec des 16 trains quotidiens qui fonctionnent en mode omnibus (ceux desservant déjà Landerneau, Dirinon, Pont-de-Buis, Châteaulin).

Dans un second temps, la création d’une voie de croisement à Hanvec et d’une commande d’aiguillage centralisée pour les croisements de Châteaulin, Dirinon et Hanvec. Cet aménagement apporterait de la flexibilité à la ligne et permettrait donc progressivement de faire circuler plus de trains sur cette voie ferrée unique.

La date buttoir de 2028 s’inscrit dans le calendrier suivant :

- 2025-2026 : étude de mobilités Brest-Quimper, en cours (Réalisée par la société INGEROP sous la maîtrise d'ouvrage de la Région)

- 2027 : budgétisation des travaux dans le Contrat de plan État-Région CPER 2028-2032

- 2028 : Réalisation de la première phase de travaux à Hanvec (Rénovation du quai et création des accès).

L’association Un Train pour Hanvec défendra fermement ce calendrier.

En matière de transports, c'est l'offre qui crée la demande

L’évolution récente de la fréquentation du TER en Région Bretagne (autour de Rennes, sur le tronçon Landerneau-Brest, sur l’axe Vannes-Quimper...) montre que les usagers utilisent massivement le train dès lors qu’un service adapté leur est proposé.

Il en sera donc de même à Hanvec sur la ligne Brest-Quimper !