Depuis 2018, l'association Synchrone organise à Quimper des événements et actions culturelles pour faire connaître à tous les publics les musiques actuelles, tendance électro : de la soirée concert au festival de trois jours, en passant par le tremplin ou la Kermix familiale.

Synchrone est une association culturelle née en 2018, d'un collectif de passionné·e·s de musiques électroniques et de cultures alternatives, autour du Pôle Max Jacob à Quimper. L'idée — toujours actuelle — était de créer des espaces de diffusion, de rencontre et de transmission autour des musiques électroniques, localement, dans une logique de proximité, tout en restant exigeants artistiquement. Il s'agit aussi de faire connaître des esthétiques moins familières aux oreilles du grand public comme les productions allemandes (et pas seulement anglo-saxonnes).

Tremplin électro, festival et Kermix !

Pour toucher un maximum de public, Synchrone a développé plusieurs formats, qui vont des concerts et lives d'une soirée dans des lieux partenaires, au tremplin comme Pulse qui départage 14 artistes ou formations électro du Grand Ouest, en passant par la fête de la musique et un festival de trois jours : ŠHØK ÑÖIŘ.

Du 3 au 5 avril ŠHØK ÑÖIŘ présente une trentaine d'artistes de post punk, new waves, dark waves, EBM, EDM.

Pour élargir son impact aux familles, Synchrone mijote sa Kermix en juin, entre kermesse et festival pour faire découvrir les musiques électro dans une ambiance ludique. Ce sera l'occasion de mener des actions de médiation et de transmission (ateliers, rencontres).

Hybrider les arts et travailler en réseau local

L'association témoigne de son ouverture dans ses projets hybrides mêlant musique, arts visuels et réflexion autour des cultures électroniques ; c'est le cas en particulier à travers Dissidans qui mélange électronique et musique traditionnelle bretonne :

https://www.youtube.com/watch?v=XuZd7X2uyN0

Outre le plaisir d'écouter les musiques qu'ils et elles aiment, les bénévoles de Synchrone (une centaine) ont à cœur de défendre une culture accessible et inclusive : avec une politique tarifaire raisonnée, une attention portée à l’accueil des publics, la parité et la diversité artistique. L'association veille aussi à limiter l’impact des événements qu'elle organise (réduction des déchets, circuits courts, mutualisation des moyens, transports décarbonés, etc.). Enfin, l'objectif est de faire de la musique un outil de lien social, d’expression et de réflexion collective à Quimper. Synchrone travaille d'ailleurs en réseau et en synergie avec les autres structures locales de musiques actuelles (Polarités et Novomax, Astropolis), d'autres arts (Très tôt théâtre, Scan X) ou culturelles (Ti ar vro Kemper)