L'association Ribine est une recyclerie installée au Tréhou en zone rurale. Elle vient d'être labellisée par la Caisse d'allocations familiales comme un Espace de vie sociale, car elle propose aussi ateliers et événements. Venez la découvrir samedi 22 juin 2024 à l'occasion de son anniversaire !

Le site internet de la recyclerie Ribine

La recyclerie Ribine sur Facebook

L'association Ribine compte une soixantaine de bénévoles de tous profils et de tous âges, qui viennent des alentours : du Tréhou comme Katell, lycéenne, ravie de pouvoir venir à pied à la recyclerie avec son amie, ou bien de Sizun, de Landivisiau, de Daoulas, d'Irvillac où la recyclerie était installée auparavant avant de déménager en avril 2023.

La recyclerie, espace de vie sociale en milieu rural

Au Tréhou, le bâtiment de 800 mètres carrés abrite l'espace de vente et le dépôt des objets, mais aussi des salles pour les ateliers, un salon et un jardin pour se retrouver.

Car la recyclerie est un Espace de vie sociale, label attribué par la Caisse d'allocations familiales : structure de proximité, qui touche tous les publics, en particulier les familles, les enfants et les jeunes. On y développe des actions ensemble et à la demande des publics. L'équipe salariée de la recyclerie a notamment ce rôle de coordination, soutien aux projets des bénévoles et de la population locale. C'est ainsi qu'ont vu le jour un atelier de réparation de vélo, un atelier bois, des séances de cuisine partagée, des conférences...

Outre leur participation à la gouvernance du lieu et de l'association, les bénévoles s'occupent de recevoir les objets donnés et déposés, de les sélectionner, d'envoyer ceux qui ne sont pas réutilisables au recyclage, de nettoyer les autres et de les vendre ; luminaires, meubles, livres, vêtements sont vendus à petit prix, et même moitié prix lors des braderies régulières.

Samedi 22 juin 2024, la fête d'anniversaire de Ribine

Le 22 juin 2024 pour l'anniversaire de la recyclerie, une journée festive et familiale, permettra de profiter d'une grande braderie entre 10h et 18h30 : -50% sur toute la boutique (hors vélos et brocante), avec du réassort toute la journée et un déballage supplémentaire de vêtements et d'électroménager.

On pourra se restaurer sur place avec des pizzas garnies selon vos goûts et cuites au four à pain dans le jardin, des crêpes froment faites avec amour dès midi. À la buvette : limonade de sureau maison, bière locale, sirops, jus de pomme, café, tisane, thé...

On pourra aussi jouer : pêche à la ligne, chamboule-tout, quizz et maquillage.

Des spectacles et concerts viendront animer la journée avec l'Orkestre Eklektik de Commana et une troupe de théâtre d'improvisation de Saint-Eloy.

La recyclerie en pratique :

Mercredi de 14h à 18h30*

Samedi de 10h à 18h30*

*18h de novembre à avril

Adhésion à l’association à prix libre sur place