La recyclerie de l'association Ribine est désormais une institution au Tréhou même si elle n'y est installée que depuis le printemps 2023. Il faut dire que c'est bien davantage qu'un lieu où on peut déposer et acheter des objets de seconde main ! L'année 2024 s'est révélée particulièrement riche pour l'association. On fait le point avec son équipe bénévole et salariée.

Label Jeunesse éducation populaire, vie bénévole dynamique et bonne santé financière

Ribine c'est d'abord une association avec une quarantaine de bénévoles, six salariés et des valeurs ! L'obtention du label Jeunesse éducation populaire (JEP) vient d'ailleurs consacrer le lien social et la mixité créés par l’activité de remise en circuit des objets. On y rencontre du monde, on expérimente ensemble, on se questionne, on apprend à réparer (les vélos) et cela renforce le pouvoir d’agir des personnes qui fréquentent le lieu. C’est une forme d’éducation pour et par les personnes adhérentes, où les actions sont pensées collectivement. Le tout est pensé en tenant compte de l’environnement, l'écologie et l’égalité de droit.

Dans cette logique de "faire ensemble" la Ribine a mis en place des temps d’accueil des nouveaux bénévoles par les bénévoles, les premiers jeudi du mois (sur inscription) : présentation du lieu, du projet, de l’équipe, échanges et tour des “choses à faire” à la Recyclerie. En 2025, le groupe de travail ‘Vie associative” va éditer un livret d’accueil des bénévoles.

Le Conseil d’administration (5 coprésidentes) s'est formé cette année au rôle d'employeur et aux autres droits et devoirs du CA avec une formatrice extérieure ; d'autres formations suivront en 2025 (gouvernance partagée).

L'équipe salariée compte 6 personnes qui travaillent pour Ribine entre 5 et 30h/semaine ; une personne vient 2 jours par mois pour la comptabilité et l'administration. Les ventes d’objets issus des dons couvrent une grande partie des charges (60 % des recettes). Les subventions viennent de la Caf, du dispositif FonJEP et de l'intercommunalité.

Ribine, une recyclerie qui permet de sensibiliser aux modes de consommation

La Journée Très Hotte du samedi 7 décembre 2024, c'était la vente festive de Noël : concert, maquillage, portrait d’artistes, crêpes…l’équipe avait à cœur que la vente d’objets cadeau soit une journée de fête et de retrouvailles.

Le reste de l'année est rythmé par les collectes d'objets. Certaines sont faites en équipe, au local réemploi mis à disposition par le service environnement de la Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) dans l’enceinte de la déchèterie ; les usagers peuvent y déposer des objets qui ne leur servent plus mais sont en bon état ; l’équipe de la Recyclerie, revêtue de gilets violets de “sauveteurs de benne”, se rend une fois par semaine sur place pour collecter les dons. Les objets sont ensuite nettoyés, triés et valorisés par l’équipe au Tréhou pour être revendus à petits prix dans la boutique solidaire. Le passage en déchèterie peut être l'occasion pour l'équipe de Ribine de mener des actions de sensibilisation à la consommation et à l’impact environnemental des déchets ; sans oublier de souligner l’utilité sociale de la boutique solidaire et de l'association Ribine.

Ribine fait aussi partie du "Réseau des ressourceries et recycleries bretonnes engagées" (le RAB) et a participé les 18 et 19 octobre 2024 à la rencontre annuelle qui a permis d'échanger autour des pratiques et problématiques de ces structures, mais aussi d'imaginer des solutions collectives pour le réemploi !

Installée depuis un an au Tréhou (après avoir été implantée à Logonna-Daoulas puis Irvillac, la recyclerie va devoir être réaménagée pour que l’espace de vente, les cheminements, les présentoirs, la surface extérieure soient plus adaptés ; idem pour la réserve et le dépôt. La décoration va aussi évoluer avec la mise ne place de "tableaux scénographiés".

À Ribine, on entrelace les questions de la valorisation des objets et de la vie associative : c’est ce qui fédère le collectif, afin que toutes et tous puissent intégrer une équipe de tri, trouver leurs places, partager leurs connaissances et valoriser un objet donné à sa juste valeur en fonction de contraintes… Ainsi a commencé un travail collectif autour des critères de tri d'objets. L’équipe textile accompagnée de Lise s'est lancée et il va se poursuivre en 2025.

Un lieu de vie dans une petite commune rurale très dynamique : Le Tréhou

L'association travaille en réseau avec les autres structures qui animent la commune : la Scic bistrot-épicerie-tiers-lieu Les orties, le Han'gars (artisans). Les autres associations peuvent aussi profiter d'un prêt de matériel à prix libre : vaisselle, guirlandes lumineuses, sono, matériel de cuisine collective...

L’équipe a construit un kiosque et y a mis un four à pain (pour des pizzas !). En 2025, s'y ajouteront un abri pour la zone prix libre et un jardin partagé sur le petit terrain extérieur. Les ateliers (réparation de vélo) vont continuer et se développer : écriture, massage, cuisine... Le camion MarSoins de prévention santé continuera à faire escale une fois par mois.

L'agrément Espace de vie sociale (EVS) a donc été accordé par la Caf pour les quatre années à venir. Le projet s'articule autour de quatre leitmotivs : “aller vers” , “prendre sa place” , “faire avec” et “s’ouvrir à”.

L’année 2025 sera donc bien animée par ces différentes actions !

Association Ribine 1 zone de Runveguen 29450 Le Tréhou

La recyclerie en pratique :

Mercredi de 14h à 18h30*

Samedi de 10h à 18h30*

*18h de novembre à avril

Adhésion à l’association à prix libre sur place