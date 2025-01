L'ARVB - Association pour la reconnaissance des vins bretons - a presque vingt ans ! Elle rassemble 150 amatrices et amateurs et c'est grâce à elle qu'une filière professionnelle de viticulture bretonne émerge.

Le site internet de l'Association pour la reconnaissance des vins bretons

Vous fabriquez peut-être de la bière dans votre garage ou votre cave ; il parait que les micro brasseries personnelles sont tendance. Les kits se multiplient. Eh bien, sachez que d'autres se lancent carrément dans la fabrication du vin ! Il suffit d'un pied de vigne et d'un petit pressoir à fruits pour se lancer, et d'un peu d'audace.

Il en fallait encore davantage de l'audace quand l'Association pour la reconnaissance des vins bretons a vu le jour en 2005. Parce qu'à l'époque, il était officiellement interdit de planter de la vigne en Bretagne (et dans quelques autres régions du nord de la France), suite à une surproduction constatée dans les années 1930. Même les simples amatrices et amateurs qui fabriquaient leur vin pour leur propre consommation avec une vigne de leur jardin pouvaient se voir menacés de l'arracher ! C'est alors que l'ARVB avait vu le jour, comme un groupe de pression pour défendre la liberté d'expérimenter le vin breton. Les vignes familiales qui ne commercialisent pas leur production ont obtenu grâce à elle le droit d'exister.

Accompagner celles et ceux qui veulent produire leur vin breton

Depuis 2016, on peut même de nouveau produire professionnellement de la vigne et du vin en Bretagne. L'association a donc un peu changé d'objet. Elle accompagne surtout les personnes qui souhaitent se mettre à la fabrication de vin pour elle-même ou pour en faire leur métier, elle partage ses expériences, elle observe aussi beaucoup. Parmi ses 150 adhérentes et adhérents, une climatologue examine les données météo et leur évolution, constatant de fait le changement climatique. Plusieurs viticultrices et viticulteurs se sont lancés dans la culture de la vigne et la vinification, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, à titre professionnel. Après avoir été soutenu par l'ARVB, elles et ils intègrent une association professionnelle, l'Association des vignerons bretons, mais partagent à leur tour leur savoir-faire avec les amatrices et amateurs au cours de stages et formations. Et ces passionnés de vin sont de plus en plus nombreux !

Les prémisses d'une filière viticole professionnelle en Bretagne

Cette belle émulsion fait naître peu à peu une filière viticole en Bretagne. Des sections de formation ont été créées en 2022 au lycée de Kerplouz à Auray : un BPA (Brevet professionnel agricole) travaux de la vigne et du vin et un BPREA (Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole) orientation viticulture. Pour le reste, notre région a tout à fait les atouts pour que la vigne et le vin s'y épanouissent. Les sols sont variés, la proximité de la mer réduit les épisodes de gel et le réchauffement des températures est propice.

La Bretagne, territoire d'expérimentation viticole

En outre, comme la Bretagne ne compte aucune appellation ou indication géographique protégée, les vigneronnes et vignerons peuvent tout essayer. La gamme des vins produits est potentiellement infinie selon les cépages choisis, la nature des sols, l'exposition, la biodiversité environnante... On le sait, produire un raisin adapté à la vinification et ensuite maîtriser la fermentation (vinification) demandent beaucoup de travail et d'attention. Il faut plusieurs années avant de mettre en bouteille et davantage encore pour que le vin soit bon ! L'association Le coteau du Fogot à Loperhet s'apprête juste à mettre en bouteille sa première cuvée après trois années de travail !