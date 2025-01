Orion : rendre la voile accessible aux déficients visuels

L’association Orion révolutionne la pratique de la voile pour les personnes non-voyantes et malvoyantes.

Basée à Brest, l’association développe des outils innovants tels que des cartes marines sonores et des bulletins météo adaptés pour permettre une navigation plus autonome.

Le site internet de l'association Orion

Dans cet épisode du LEM sur Transistoc’h, nous avons rencontré Mathieu Simonnet, membre de l’association Orion, qui révolutionne la pratique de la voile pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Basée à Brest depuis 2002, l’association développe des outils innovants tels que des cartes marines sonores et des bulletins météo adaptés pour permettre une navigation plus autonome. En impliquant directement les navigateurs déficients visuels dans la conception de ces solutions, Orion répond précisément à leurs besoins, rendant ainsi la voile non seulement accessible mais également pleinement immersive.

Au cœur de cette transformation, l’application SARA (Sailing Assistance for the Blind) joue un rôle central. Grâce à des informations sonores, elle remplace la vue et guide les navigateurs, même dans des défis aussi audacieux que des traversées en solitaire. Avec des projets ambitieux comme l’intégration de capteurs électroniques et un rayonnement international auprès de 200 utilisateurs, Orion ouvre de nouvelles perspectives, allant jusqu’à imaginer un futur où marins voyants et non-voyants concourront sur un pied d’égalité. Une aventure humaine et technologique qui redéfinit les frontières de l’inclusion.