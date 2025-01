Le GNSA est le Groupement national de surveillance des arbres des villes, des forêts ou des campagnes ; cette association de préservation des arbres est dotée d'une antenne finistérienne, qui a fort à faire pour qu'on prenne enfin au sérieux ces êtres vivants indispensables à notre vie.

Suivez l'antenne de Brest du Groupement national de surveillance des arbres

Les défenseurs des arbres ont leur association, active dans toute la France, fondée par un élagueur, Thomas Brail, qui s'est lui-même bien engagé pour la cause des arbres. Habitant le Tarn, il a même mené une grève de la faim contre le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse.

Dans le Finistère, le GNSA est actif depuis une année environ. Pour l'instant, ses membres jouent surtout le rôle de sentinelles pour interpeler les élus quand des arbres sont menacés, obtenir des explications quand d'autres ont été abattus. Parfois, l'abattage des arbres est une facilité alors qu'on aurait pu procéder autrement en épargnant ces êtres vivants, vénérables et ô combien indispensables à l'humanité.

Les arbres indispensables, y compris pour l'humanité

L'arbre est à la fois producteur d'oxygène par sa respiration, de fraîcheur et d'humidité (ombre, évapotranspiration), donc régulateur de température (en ville, les arbres luttent contre les îlots de chaleur), absorbeur de ruissellement et d'écoulements pour limiter les inondations, abri pour une biodiversité qui ne se limite pas aux seuls oiseaux. On peut aussi ajouter à leurs multiples intérêts la beauté des arbres, l'effet reconnu qu'ils ont sur notre moral, sans oublier les usages que nous en avons pour le bois de chauffage, la menuiserie ou la construction.

Voir enfin l'arbre comme un allié et pas comme une gêne

Le but du GNSA est donc de changer notre regard sur les arbres et donc nos comportements, pour qu'il ne s'agisse plus de "variables d'ajustement" de l'urbanisation ou d'"éléments gênants" qu'on fait disparaitre prestement, sans réfléchir aux conséquences à long terme.

Pour l'instant, le Groupement du Finistère ne mène pas d'action en justice, mais n'exclut pas de le faire à terme.

Ce sont des temps de sensibilisation qui sont pour l'instant proposées comme la projection suivie d'un débat autour du documentaire Dans la canopée de Thomas Brail qui sera présent le 12 octobre 2024 à 10h à la maison de quartier de Coatodon à Guipavas. Les réservations sont conseillées : costour29@gmail.com