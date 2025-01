Présente depuis 2006 en Finistère, l'association Cresus® aide les ménages à lutter contre le surendettement, par la prévention, l'accompagnement et la mise en place de micro-crédits sociaux.

Tout le monde peut se retrouver un jour ou l'autre surendetté. Un accident de la vie (séparation, maladie ou blessure handicapante, sinistre du logement, entrée en Ehpad...), parfois une addiction (jeu) mais aussi dans certains cas la méconnaissance des conditions du crédit peuvent entraîner une escalade.

Les charges courantes ont été sujettes à l'inflation ces dernières années : énergie pour se chauffer ou se déplacer, loyer (souvent la priorité), alimentation... mais aussi les consommations ponctuelles incontournables : voiture, lave-linge... Si on oublie de réactualiser sa situation auprès des organismes comme la Caisse d'allocations familiales et que celle-ci réclame un trop-perçu de quelques mois, on peut se retrouver fragilisé.

Les dangers des crédits faussement faciles

Les crédits proposés par les banques et autres organismes spécialisés sont très variés et leurs conditions parfois peu transparentes. Les plus piégeux, ce sont les crédits revolving ou crédits renouvelables. Les personnes qui contractent ces prêts à la consommation remboursent éternellement les intérêts de leur emprunt (une sorte de "loyer" de l'argent) mais pas la somme prêtée (le capital) et le crédit n'est jamais vraiment remboursé. Si on en contracte plusieurs (par le biais de cartes de fidélité des supermarchés par exemple), on peut rapidement se retrouver dépassé. Certaines offres prévoient des taux d'intérêt variables selon la somme empruntée.

Une association spécialisée implantée dans 10 villes du Finistère

Cresus® (Chambre régionale du surendettement social) est une fondation née en 1992 et une fédération d'associations qui œuvrent dans toute la France. En Bretagne, le siège de l'association régionale est à Brest, depuis 2006, avec deux antennes : nord Finistère et sud Finistère. Les permanences se tiennent à Brest, Quimper, Landerneau, Morlaix, Châteaulin, Carhaix, Quimperlé, Crozon, Lesneven et Plabennec. L'objet de l'association est de recevoir les personnes qui s'estiment surendettées (souvent envoyées par des assistants sociaux), si c'est pertinent, de les aider à constituer le dossier de surendettement auprès de la banque de France puis d'accompagner le processus d'apurement (calendrier lissé de remboursement des dettes). 1500 dossiers sont traités chaque année dans la région par quelque 85 bénévoles.

Écoute bienveillante des bénévoles de Cresus®

Marie-Annick Le Page, responsable de l'antenne sud Finistère, insiste sur la bienveillance des bénévoles de Cresus®. Beaucoup ont déjà des compétences techniques, pour avoir travaillé en banque ou comptabilité. Elles et ils s'engagent donc à écouter les personnes qui viennent les voir sans émettre de jugement. L'accompagnement porte d'abord sur du conseil et l'évaluation de la situation, par une comparaison entre l'ensemble des dettes et des recettes du foyer. En cas d'écart et trop important et en l'absence de patrimoine immobilier à vendre, on est en surendettement.

Les étapes de la sortie du surendettement

Il faut alors remplir un dossier assorti d'une lettre de motivation (avec l'aide de l'association) qu'on dépose auprès de la Banque de France. L'étude du dossier prend un mois et demi et si ce dossier est recevable, la procédure commence. Les créances sont suspendues. La Banque de France établit un plan d'apurement des dettes, avec un lissage des remboursements qui peuvent être étalés sur plusieurs mois. Pendant ce temps, on est interdit de crédit. On peut disposer d'une carte bancaire, mais à autorisation systématique qui ne fonctionne que si le compte est provisionné.

Au bout d'un ou deux ans, l'association Cresus peut octroyer un micro-crédit social avec ses partenaires bancaires si la personne est solvable. La somme est limitée à 8000 euros et clairement destinée à un achat précis (souvent une voiture).

Prévenir et éduquer à la gestion d'un budget

L'association se donne aussi pour objectif la prévention par l'éducation. Dans les foyers de jeunes travailleurs, elle anime "dilemme" une sorte de "jeu de l'oie" qui apprend à gérer son budget. Elle préconise également l'application mobile Pilotebudget, réalisée par la banque de France qui est très bien faite.

Pour soutenir ses équipes en place, l'association cherche en particulier des volontaires à Carhaix, Crozon et Châteaulin. Elle envisage aussi de rouvrir une permanence à Concarneau.

Au niveau national, Cresus milite activement pour faire avancer la législation sur le crédit. Elle souhaiterait notamment la création de fichiers positifs qui permettraient aux organismes de prêts de connaître tous les prêts en cours d'une personne.