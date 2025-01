En presqu'île de Crozon et Aulne maritime, La balise le repère des aidants est une association qui prend soin de celles et ceux qui s'occupent de leur proche et ont besoin de souffler : ateliers bien-être, échanges et discussions voire sorties sont au programme toute l'année.

Les personnes qui accompagnent leurs proches malades ou en situation de dépendance et ou de handicap peuvent aussi avoir besoin d'aide. Gaël Guillou qui est infirmière libérale et Frédéric Duchêne dont la fille est atteinte d'un trouble autistique sévère en savent quelque chose. Gaël a vu les proches de ses patients parfois s'épuiser au fil des mois et des années. Frédéric, s'il est épaulé par sa femme, reconnaît que c'est parfois difficile d'être tout le temps présent, attentif...

Des ateliers et rencontres pour éviter de s'épuiser au quotidien

Si les personnes aidantes s'épuisent, elles risquent tout simplement de ne plus pouvoir assister leur proche. L'association d'entraide La balise, le repère des aidants a pris ce problème en compte et organise des rendez-vous de soin ou de parole ouverts à toutes les aidantes et tous les aidants. Au départ, c'était en presqu'île de Crozon, mais ces rendez-vous se sont multipliés et s'étendent désormais à l'Aulne maritime (en partenariat avec le Pôle santé du Faou) : sophrologie, réflexologie plantaire, groupe de parole... les rendez-vous se répartissent sur le territoire chaque mois.

Il s'agit bien de prévenir des problèmes de santé pour les personnes aidantes qui peuvent être de tous profils et toutes situations : parents, enfants, grands-parents, conjoints... Chacune et chacun peut être confronté à la situation au cours de sa vie.

Au Pôle santé du Faou, une psychologue, des infirmières, une orthophoniste participent aussi aux après-midi des aidants.