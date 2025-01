Arts et sciences : Le Festival RESSAC 2024

La troisième édition du Festival RESSAC, organisé par l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) du 19 au 23 mars 2024, promet une expérience captivante et multidisciplinaire sous le thème évocateur de "La Mue". Ce choix réfléchi de thème reflète la volonté du festival d'explorer la transformation, l'évolution et les défis contemporains. Christine Paillard, Directrice du Festival RESSAC et Jérôme Lepioufle, Directeur Artistique étaient en studio pour nous présenter cette troisième édition.

Une Immersion dans la créativité et l’innovation

Plongez au cœur d'une quarantaine d'événements variés, allant des expositions aux conférences, en passant par les spectacles et les rencontres, où l'art et la science fusionnent harmonieusement. Les efforts déployés par le festival pour rendre ses activités accessibles à tous, sans barrières financières, illustrent son engagement en faveur de l'inclusivité et de la démocratisation de la culture scientifique et artistique. La collaboration entre chercheurs et artistes, ainsi que l'approche interdisciplinaire du festival, ouvrent la voie à des réflexions novatrices et à des expériences enrichissantes pour tous les participants.

Une Plateforme d'Échange et de Découverte

L'édition 2024 du Festival RESSAC offre une occasion unique d'explorer les intersections entre les sciences et les arts, de stimuler la créativité et l'innovation, et d'aborder des enjeux contemporains cruciaux. Au-delà d'un simple événement culturel, le festival incarne une véritable vitrine de l'UBO et de son ouverture sur la cité, offrant une expérience riche en apprentissage, en émerveillement et en dialogue entre les disciplines.

