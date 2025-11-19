Arts et agriculture à Kerminy, Rosporden

En 2020, l'association OPEN s'installe dans la campagne de Rosporden. Son ambition : transformer le manoir de Kerminy et son parc en lieu de résidence artistique autogéré, de recherches et d'expérimentations, de rencontres ouvertes à toutes et tous.

Ce projet ambitieux est porté par des artistes permanents ou de passage. Il rassemble des initiatives multiples. Kerminy se définit comme un laboratoire de création en milieu rural en ébullition permanente.

Nous partons explorer ses origines, les spécificités de son organisation, la diversité des projets accueillis ou en devenir qui tissent des liens plus ou moins étroits entre les arts et l'agriculture.

Dominique Leroy est notre invité. Il est co-fondateur de l'association OPEN avec Marina Pirot, et artiste permanent à Kerminy.



Pour aller plus loin :

https://kerminy.org/PORTAIL/

contact@kerminy.org