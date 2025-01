65 créatrices et créateurs participent à Artisan'art le marché de Noël de Châteaulin au profit de l'école Diwan les 23 et 24 novembre 2024.

Destiné à financer l'école Diwan d'enseignement par immersion en breton, le marché de Noël Artisan’art de Châteaulin va vivre sa 17e édition les 23 et 24 novembre 2024 à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin.

65 stands vous présenteront les créations d'artisanats divers, locauxet originaux : jeux, jouets en bois, décorations, bijoux, vêtements et accessoires de mode pour enfants et adultes, peintres, photographes, plasticiens, littérature jeunesse, céramiques utilitaires et décoratives, produits gastronomiques.

Le marché de Noël s'enrichira aussi d'animations :

espace enfants, tombola des créateurs ( 1 tirage/jour),

démonstration de vannerie et de tissage par les créateurs,

sculptures de ballons par « Mystère Ballon »,

lectures de contes, concert de harpe…

et présence du père Noël !

L’école Diwan Kastellin vous propose des formules crêpes à 10 € (crêpe salée, salade, crêpe sucrée, boisson) pendant tout le salon. Un repas est également proposé le dimanche midi sur réservation. Espace bar sur place avec vin chaud et thé chaï (thé aux épices).

Attention, en raison d'un système Wifi récalcitrant, le paiement en espèces et chèques est à privilégier.

Horaires d’accueil du public :

> le Samedi de 14h à 19h

> le Dimanche de 10h à 18h00

Tarif :

> 2€ l’entrée / gratuit < 12 ans (parking gratuit)