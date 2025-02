Dans cette émission, on découvre une artiste aux multiples facettes : Armelle Dumoulin qui nous présente son prochain album Kervran et nous offre l'exclusivité de la diffusion de deux titres !

Le site internet d'Armelle Dumoulin

Le vendredi 7 février 2025, Armelle Dumoulin nous faisait l'amitié de nous rejoindre par les ondes, depuis la région parisienne. Au fil de la présentation de son futur album Kervran, la fine équipe a découvert une artiste touche à tout : lettrée, conteuse et promeneuse, mais aussi musicienne surprenante (du hautbois à la guitare électrique) et puis pour la première fois au Bistrot, une exclusivité deux titres jamais diffusés : "Les diagonales du vide" et "Ce jour-là". Quel honneur ! En remerciant Antoine Salher — qui ne fait rien au hasard — pour nous avoir mis en contact, nous vous invitons en attendant la sortie de Kervran à rejoindre Armelle sur les réseaux. Et pourquoi pas à aller la voir sur scène en mars sur l île de Groix ! Qu'on se le dise !