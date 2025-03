Les Archives départementales du Finistère collectent, sélectionnent, conservent et communiquent les archives des structures départementales. Elles proposent aussi une véritable saison culturelle accessible au grand public : expositions, conférences, visites...

Interview de Bruno Corre, directeur et Linda Petton, médiatrice.

Le site internet des archives départementales du Finistère

Installées à Quimper dans la cité administrative, les Archives départementales du Finistère abritent 30 kilomètres de linéaire de documents issus des actes administratifs départementaux. Environ 5 % des documents administratifs sont réellement conservés.

En plus de la collecte, la sélection fait donc partie des missions — délicates — des archivistes.

La conservation, parfois technique, est une autre des fonctions cruciales de cette trentaine de personnes. La numérisation est activement pratiquée depuis plusieurs années. Elle permet de créer des copies des documents et de faciliter leur accès.

La communication (transmission pour la recherche historique notamment) et la diffusion auprès du grand public complètent les tâches de ce service rattaché au Département du Finistère.

Depuis quatre ans, les Archives départementales du Finistère proposent une véritable saison culturelle pendant l'année scolaire. En cette année 2025, les 80 ans de la Libération et de la Victoire sont le thème majeur des rendez-vous proposés : une exposition en trois temps "Ami, entends-tu ?" présente des archives relatives à La Résistance jusqu'au 31 mars 2025, la Libération suivra d'avril à juin 2025 pour vous faire revivre la visite du Général de Gaulle à Quimper, le retour des prisonniers, les travaux de la reconstruction, etc.

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Archives départementales proposent une conférence d'Isabelle Le Boulanger, enseignante-chercheuse, autrice de deux livres sur les résistantes de BBretagne, samedi 22 mars 2025 à 15h (gratuit, sur réservation).

Des visites des coulisses des archives sont par ailleurs proposées régulièrement : Brest et la catastrophe de l’abri Sadi Carnot mardi 18 mars 2025 à 14h et Les otages de Morlaix mardi 20 mai 2025 à 14h sur réservation.

Un week-end complet d'animations autour des 80 ans de la Libération et de la Victoire de 1945 sera par ailleurs proposé les 16 et 17 mai 2025.

La population est d'ailleurs sollicitée et invitée, lors de permanences de terrain, à confier pour numérisation certains de ses documents, comme les cartes de Résistant qui alimentent un Mur de la mémoire de la Résistance en Finistère.

Une vidéo pour en savoir plus sur les archives départementales du Finistère.