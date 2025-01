Le Centre départemental d'archéologie du Finistère nous explique l'impact du changement climatique sur l'archéologie en zone littorale et ce qui est fait pour répondre aux nouveaux enjeux.

Photo de couverture : Relevé de tombes de l'âge du Bronze tombant à la mer dans le 29 Crédit : Bertrand Grall CDA29

Des menhirs et allées couvertes qui n'apparaissent qu'à marée basse témoignent déjà que le niveau marin a varié sur nos côtes et que les sites archéologiques en ont subi les conséquences. Mais la hausse du niveau de la mer était alors naturelle et lente (fin de période glaciaire) ce qui n'est plus le cas aujourd'hui : la hausse du niveau marin s'accélère, le climat change et les événements extrêmes se multiplient.

Des vestiges archéologiques apparaissent, des sites vont disparaître

Comme toutes nos activités, l'archéologie subit déjà les conséquences du changement climatique : les tempêtes plus nombreuses et plus violentes (comme Ciaran) ou les épisodes de submersion marine et d'érosion côtière liés à l'élévation accélérée du niveau de la mer mettent au jour des vestiges. Le Finistère avec ses 2200 km de côtes est déjà conservé. Récemment à Kerlouan, un promeneur — heureusement averti — a ramassé deux céramiques de l'âge du Bronze tombées sur la plage depuis la falaise érodée... il a prévenu le Centre départemental d'archéologie qui a pu dépêcher sur place Muriel Fily, chargée de ce sujet. D'autres sites connus sont quant à eux menacés par l'érosion du trait de côte comme celui le cimetière de l'âge du Bronze de Santec (les coffres funéraires menacent de tomber dans la mer).

Quel financement pour ces opérations d'extrême urgence archéologique ?

Le CDA bénéficie d'un financement récent de la DRAC (dans le cadre du projet ALeRT du CNRS) pour faire face à ces découvertes impromptues qui s'annoncent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure de l'érosion côtière : tombes et squelettes humains dans les dunes, mobilier archéologique (objets) ou infrastructures (murs, fondations de bâtiments anciens) risquent de surgir plus souvent. Le projet a pour but notamment d'établir une carte des prévisibilités : des points sensibles et des sites archéologiques en danger.

Littoral nord, côte sud du Morbihan jusqu'à Penmarc'h sont les zones identifiées comme les plus exposées aux assauts de la mer ; et les aménagements humains ou la fréquentation touristique aggravent le phénomène.

Sur le terrain des découvertes archéologiques littorales liées à l'érosion

Si le CDA était de plus en plus fréquemment contacté pour des découvertes fortuites sur le littoral, les moyens étaient inexistants jusqu'à présent pour étudier au moins succinctement et conserver ce qui pouvait l'être (pas de fonds propres). On n'est même plus dans l'archéologie dite "préventive" puisqu'il ne s'agit pas de fouiller avant des travaux programmés. Les découvertes sont soudaines et l'urgence règne pour documenter celles-ci. Grâce au projet ALeRT, le CDA peut au moins envoyer une archéologue compétente pour examiner le site, les éventuels mobiliers, ou demander d'autres analyses complémentaires si nécessaire (en lien avec la gendarmerie quand des restes humains apparaissent). Relevés, mesures et photos sont la base du travail archéologique d'urgence. Ensuite, tout dépendra de l'importance estimée de la découverte, mais on peut aussi effectuer une analyse photogrammétrique par drone du terrain environnant pour détecter d'éventuelles structures complémentaires ou un site potentiel de fouille.

Il faut aussi composer avec l'environnement, les éventuelles espèces animales et végétales fragiles et les propriétaires des parcelles concernées.

Les bons réflexes en cas de découverte archéologique à la plage

Si vous repérez sur une plage ou au pied d'une falaise des objets ou structures qui vous paraissent archéologiques, prévenez le CDA. Ne ramassez le mobilier que si vous avez la certitude que la marée va l'emporter. Sinon, vous pouvez photographier les artefacts dans leur environnement. Il est de toute façon interdit de creuser ou d'utiliser un détecteur de métaux.

