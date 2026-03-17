Benoît Guéganton souhaite se lancer dans l'apiculture bio en tant que professionnel dans les environs de Châteaulin courant 2027. On découvre avec lui ses futurs produits ainsi que ses ambitions et son appel à financement participatif.

Le site internet de la ferme apicole de Benoit Gueganton à Saint-Coulitz

Même s'il y a de moins en moins d'élevage d'abeilles en Bretagne, et en particulier en agriculture biologique, certains ont toujours la passion de l'apiculture ; c'est le cas de Benoît Guéganton qui a commencé "en amateur" et s'est rendu compte que ce métier lui conviendrait totalement. Actuellement possesseur de 20 ruchers, Benoît souhaite atteindre un nombre de 60 avant 2027 pour se lancer en tant que professionnel. Son objectif final est d'atteindre 150 ruchers courant 2028. Il a l'intention de transformer l'essentiel du miel qu'il produira en pains d'épices, pâte à tartiner, bonbons, nougats... sauf pour les miels les plus goûtus comme le sarrasin qui sera vendu en pot.

L'exploitation apicole demande néanmoins un important investissement de départ ; pour alléger ses emprunts bancaires, Benoît lance une cagnotte participative à laquelle on peut participer jusqu'au 30 mars 2026.