Un an dans la mare : suivez une année d’observation d’une mare avec Eau et rivières de Bretagne

Anouck Bonjean, éducatrice environnementale à Eau et rivières de Bretagne, vous propose de suivre l’évolution d’une mare le temps d’une année. Saison après saison, Anouck décrit la faune, la flore, ce qui est observable et nous fait part des précautions à prendre dans ce biotope si singulier surtout dans ce 4ème et dernier épisode consacré à l'hiver.

Pour contacter Anouck : anouck.bonjean@eau-et-rivieres.org



Chapitre 1 : Le Printemps, focus sur les grenouilles.

C’est le début d’une nouvelle saison dans notre mare. Les végétaux reprennent vie et s’habille lentement de leur parure verte car dehors, il fait encore froid parfois et la nature reste capricieuse et imprévisible. Mais tout va bien dans notre petit plan d’eau.

Les grenouilles sont les stars de la saison. C’est précisément en cette période qu’elles sont observables et écoutables car elles se reproduisent, mais attention ces petites bêtes sont protégées.

Toutes les espèces de grenouilles et de crapauds sont en voie de disparition car ce sont d’abord des proies, leurs œufs sont la cible de petits animaux vivants dans l’eau, de petits rongeurs comme des hérons. Pour cela les grenouilles pondent plusieurs fois par saisons en grandes quantités mais cela ne suffit pas à assurer leur survie.

De plus, et contrairement à ce que l’on croit, ces animaux ne vivent pas uniquement en milieu aquatique mais ont une préférence pour le milieu terrestre, l’eau de très très faible profondeur n’est destinée qu’à la reproduction et la survie des œufs. Ces espèces souffrent donc de la manipulations des sols par l’homme. L’aplanissement des surfaces empêchent la création de flaques qui sont un lieu de premier choix pour la reproduction de ces animaux. Il est donc interdit de prélever des œufs de grenouille, le distinguo entre des œufs de grenouille et d’amphibien est compliqué, « le plus sage est de ne pas les touchés ou de me prévenir à Eaux et Rivières de Bretagne » précise Anouk.

Chapitre 2 : l’été, focus sur des insectes volants.

L’été est une saison à double tranchant. Tout ira bien si il pleut régulièrement et quand est-il si le changement climatique assèche complètement notre mare ? L’eau peut-elle « tournée » si il fait trop chaud ? Des questions logiques et légitimes auxquelles Anouck nous répond simplement : pas trop d’inquiétude.

Effectivement le biotope de la mare est spécifique, cela signifie aussi que les espèces qui y vivent sont capables d’y vivre tout le temps.Alors nous pouvons continuer d’observer les plantes qui ont poussé aux printemps. Cependant il est possible d’observer de nouvelles plantes et certaines d’entre elles peuvent être invasives. Comme la Myriophile du Bresil, la Jussie, la Balsamine de l'Himalaya...

Nous pouvons toujours continuer à suivre l’évolution de nos grenouilles car elles ont atteintes le stade des têtards, mais il faut aussi noté l’apparition des insectes volants comme la libellule.

La libellule se distingue en deux espèces les zygoptères et les anisoptères.

Anouck nous explique que le moyen le plus simple pour les distinguer est de les observer au repos car les zygoptères ont les ailes qui se superposent au repos. Les libellules sont des prédateurs et sont le gage de la non prolifération de cet autre espèce moins sympathique : le moustique

Anouck nous explique que le moustique à une espérance de vie très faible dans une mare car les larves sont un met de premier choix pour les grenouilles, les araignées et d’autres espèces comme, bien sûr la libellule.

Elle nous apporte aussi ses conseils pour connaître les lieux où pourrait se cacher des œufs de moustiques et nous rappelle aussi comment différencier le moustique

Chapitre 3 : l'automne, c'est la saison des araignées.



L’automne, est une saison où le vivant commence à s’endormir et aussi le temps d’une remise à niveau du volume d’eau.

C’est vraiment sans surprise que les premières observations vont porter sur le niveau d’eau et sur le jaunissement des plantes entourant le plan d’eau mais aussi pour les plants aquatiques qui viendront se déposer au fond tel des épaves. Les organismes qui s’y trouvent, profiteront de ces déchets végétaux pour se nourrir dès que l’eau aura retrouvé son niveau normal.

En cette saison, la vie est dure pour les insectes car les conditions météorologiques, les températures et le niveau pluviométrique, rendent le vol difficile et puis, il faut le dire, ils arrivent en fin de vie. C’est donc le moment où les araignées sortent et tissent de jolies toiles, notamment l’Argiope frelon, l’araignée préféré d’Anouck qui nous explique comment on peut les observer, sa reproduction, son mode de vie, et elle nous explique aussi pourquoi cette araignée épeire est une véritable station météo vivante.Anouck revient aussi sur la légende des araignées qui mordent et qui piquent.

L’automne, c'est aussi la reproduction de la salamandre, au début du mois de novembre pour être exact. Il est important de noter que nos chances de les observer seront plus grandes la nuit car ces animaux sont nocturnes et de préférence dans les litières des talus, leurs endroit de prédilection pour manger des limaces ou des vers de terre. Les salamandres profiteront des zones humides tel que des flaques, les lavoirs et forcement les mares, pour se reproduire. La salamandres est ovovivipare, elle mettra donc ses œufs dans l’eau, une eau extrêmement riche en nourriture micro et macroscopique. Idéal au développement de ses petits.

Chapitre 4 : L'hiver, un repos bien mérité.

Contrairement aux idées reçues la mare en hiver n'est pas morte, elle se repose, elle se prépare à l'échelle du tout petit pour pouvoir exploser de vie au printemps. Certains insectes à l'état de larves vont investir la mare pour se protéger dans la vase ainsi que les œufs, notamment des libellules, sont cachés dans les plantes immergées dans la partie hors gel de la mare.

A l'instar du traitement des déchets dans l'espace terrestre, La quantité de l'activité de la biomasse est extrêmement importante dans la mare. La vase va permettre un très bon enracinement des plantes, de développer un réseau racinaire. Mais Anouck, rappelle que ce milieu est artificiel et qu'il est voué à être bouché et qu'il est important de l'entretenir afin d'éviter une eutrophisation de la mare ou une mare malade. Anouck, nous rassure en nous expliquant ce qu'est une mare malade et nous donne aussi des trucs et astuces pour pallier ces problèmes.

L'hiver marque aussi l'arrivée des amphibiens qui démarrent leurs parades nuptiales qui sont souvent nocturnes et suffisamment discrètes. C'est aussi la meilleure saison pour observer les oiseaux car les branches nues ne permettent plus de cacher les animaux, qui plus est , c'est aussi le début de la reproduction des oiseaux. Anouck nous rappelle qu'un point d'eau est toujours bénéfique aux oiseaux car la sécheresse existe même en hiver et puis c'est utile pour qu'ils se débarrassent de leurs parasites.