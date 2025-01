Expertes.bzh est un nouvel annuaire en ligne pour recenser toutes les femmes de Bretagne qui peuvent s'exprimer sur des sujets parfois très pointus. C'est une équipe bénévole qui recueille les candidatures, les valide et les met en ligne. L'objectif est de permettre aux médias de donner la parole à des spécialistes au féminin, pour élargir les points de vue.

Le site internet de l'annuaire en ligne des expertes bretonnes

Dans son rapport annuel sur la représentation des femmes dans les médias en France (mars 2024), l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) note qu'entre 2016 et 2023 la proportion des femmes présentes à la télévision et à la radio a augmenté, mais stagne depuis deux ans avec, en plateau ou en studio 38% de femmes en 2016 et 43% en 2023. Pas encore une majorité donc. Les présentatrices représentent 51% des effectifs, mais le nombre d'expertes stagne et même baisse légèrement, passant de 45 à 43%.

En finir avec le syndrome de l'impostrice

Certes, il existe des domaines — scientifiques et techniques surtout — où les femmes sont de fait moins nombreuses que les hommes, mais elles sont présentes cependant et il est important de leur donner la parole. Cela permet déjà d'inciter d'autres femmes à investir ces secteurs stratégiques ; en outre, plus les femmes s'exprimeront, plus elles seront à l'aise pour le faire et plus elles se sentiront légitimes à le faire ! On a déjà exploré le syndrome de l'impostrice qui peut entraîner des autocensures tout à fait injustifiées.

Maryne Bruneau, spécialiste en égalité, et ses comparses (Gaël Le Saout, Céline Monsallier et Armelle Léna) souhaitent aussi rendre visibles des femmes exceptionnelles, dont les spécialités et compétences sont parfois uniques en France, voire dans le monde, pourtant méconnues.

400 expertes bretonnes déjà recensées

L'annuaire Les expertes existe au niveau national et compte quelque 7000 adhérentes. En Bretagne, la seule région où il se décline localement, il compte déjà près de 400 expertes dans des domaines déjà variés. Quatre profils ont été identifiés : les expertes Métier exercent depuis plusieurs années dans leurs secteurs professionnels (santé, justice, logement, agriculture…). Elles sont élues dans une fédération, union ou syndicat de leur secteur ou ont publié au moins un ouvrage ou un article en lien avec leur activité professionnelle. Les expertes Recherche sont des universitaires et des chercheuses ayant publié dans une revue scientifique, les expertes Société civile sont des femmes élues au sein d'une association, d'un syndicat ou d'une institution et les expertes Journalistes ont publié au moins un livre, un documentaire ou une série d’articles sur leur sujet d’expertise.

Des compétences vérifiées

Toutes les Bretonnes qui se reconnaissent une expertise peuvent déposer leur candidature pour figurer dans l'annuaire. L'équipe éditoriale veillera à la déontologie de la démarche pour éviter notamment toute manœuvre mercantile. Il faut compter 7 minutes pour remplir sa fiche experte, mais il faudra patienter une semaine pour la validation, le temps des vérifications. Il en va de la crédibilité de l'annuaire. Des événements et des actions animeront ensuite l'annuaire : création d'un forum, formations à la prise de parole en public ou au média-training.