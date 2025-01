Tout en lumières et en poésie, inspiré du monde végétal et animal du Parc naturel régional d'Armorique : voici KalOnn le dernier spectacle créé par la compagnie d'arts de la rue Anime tes rêves. Il vous ira droit au cœur !

Elles avaient ouvert une ère lumineuse dans leurs spectacles sur échasses avec Bigouden light ; les comédiennes-acrobates-metteuses en scène-couturières-débrouillardes d'Anime tes rêves vont encore plus loin avec KalOnn, cœur en breton. Ce spectacle a puisé sa source dans le végétal et l'animal qui peuple le Parc naturel régional d'Armorique, en particulier les monts d'Arrée.

Un univers composé de botanique et de féérie

L'histoire vous raconte notamment les interactions entre un papillon, une fleur et une fourmi. Plusieurs personnages se rencontrent : un cygne, marionnette géante animée par une des artistes qui joue le personnage de Flore, petite fille en quête de merveilleux, et la voyageuse, une grande plante inspirée d'une véritable expérience menée pour confirmer que les plantes poussent toujours vers le ciel. Un autre personnage, Fuschia, représente quant à elle les plantes domestiquées par les humains.

Il est donc question de botanique, d'écologie, mais aussi de magie, comme toujours avec Anime tes rêves.

Le spectacle est né il y a deux ans, mais il a nécessité un gros travail : fabrication des costumes, de leurs structures, ainsi que celle de la marionnette, musique originale, textes, mise en scène... De nombreux partenaires sont intervenus pour aider à la création.

Un spectacle en déambulation qui a nécessité deux années de création

Il a fallu d'autant plus d'énergie que le spectacle est joué dehors puisqu'il s'agit d'art de rue (il faut donc s'adapter aux contraintes météo) et qui plus est en déambulation ! Une résidence et des répétitions régulières à Hanvec ont permis de mettre au point et de tester les déplacements, les gestes, etc. Un régisseur intervient pendant les représentations pour l'aspect matériel et technique du spectacle. On pourra voir KalOnn à l'occasion de la tournée d'hiver d'Anime tes rêves, notamment à Quimper le 27 décembre 2024. Retrouvez tous les spectacles de fin d'année de la compagnie sur la page Facebook d'Anime tes rêves.

En outre, les enseignants peuvent faire appel à la compagnie pour des interventions artistiques en milieu scolaire via l'annuaire Adage.