Une compagnie d'arts de la rue comme Anime tes rêves travaille avec un matériel volumineux : système de sonorisation complet et autonome, batterie électrique, costumes... La compagnie a donc lancé un financement participatif pour payer le camion dont elle avait grand besoin !

Le site internet de la compagnie Anime tes rêves et la page Facebook de la compagnie Anime tes rêves

Pour participer au financement du camion : https://www.helloasso.com/associations/anime-tes-reves/collectes/un-camion-pour-anime-tes-reves

Pour réaliser des spectacles de rue, il faut à la fois une sono puissante et autonome en énergie, il faut donc aussi une batterie, les costumes et accessoires doivent être bien visibles donc volumineux, ils sont fragiles donc rangés dans de grosses malles, une caisse popote permet aussi de faire à manger à la troupe quelle que soit la situation. Tout le matériel de la compagnie en tournée atteint donc un volume de 3 mètres cubes. Une goélette destinée à transporter les animaux et le matériel du spectacle Bigouden light va s'ajouter à tout cela et ça ne rentrera plus dans une voiture ou une camionnette. Louer un petit camion est par ailleurs couteux.

Il est donc plus intéressant pour la compagnie de se doter d'un véhicule : un petit camion avec au moins 4 places assises, car il faut aussi un régisseur pour la sono plus puissante en plus des trois comédiennes ; il faut donc une double cabine. Ce type de camion d'occasion coûte un peu moins de 20 000 €. La compagnie a pu financer en partie cet achat mais il lui manque 5000 €. D'où l'appel à financement participatif sur HelloAsso.