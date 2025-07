Ce vendredi 27 juin 2025, Sancho et Sebaa font le tour d'horizon de ce qui anime l'été 2025 à Landévennec, avec un focus sur Reuz a Landé, un salon du livre, et bien davantage !

Le vendredi 27 juin pour l'avant-dernier Bistrot, avant la trêve estivale, la fine équipe recevait la présidente de l'association "Grain de sel " de Landévennec, pour nous présenter le programme des journées "Reuz à Landé : le livre et l'image" les 5 et 6 aout 2025, organisées conjointement avec l'association "Beauséjour". La présidente en a profité pour signaler les différentes animations estivales de Landévennec : une presqu'île dans la presqu'île à découvrir, avec une vie associative riche : 350 habitants et plus de 100 adhérents (souvent multicartes !).

Une partie musicale issue de quelques titres, florilège du Bistrot du premier semestre 2025.

Les images s'invitent dans les livres à la 3e édition de Reuz à Landé

Les 5 et 6 août 2025 à Landévennec au bourg et à l'abbaye, c'est la 3e édition de Reuz à Landé ! Ce rendez-vous des amoureux des livres a pour thème Le livre et l’image. La manifestation expose auteurs, éditeurs, illustrateurs, artistes résidant essentiellement en Bretagne, associant texte et images avec des genres et des techniques variés : BD, livres d’artistes, livres pour enfants, photos, gravures, dessins…

La manifestation se déroule dans la salle municipale et à l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec, avec la participation du musée de l’ancienne abbaye et de la bibliothèque municipale.

Sont prévues des signatures, des expositions, un atelier-dessin, des lectures pour tout public et deux conférences :

Une conférence de Morvandiau : Contrebande et livre d’artiste, 5 août 2025 à 17h, à l’abbaye : Morvandiau, dessinateur et auteur de bande dessinée, s’oriente également, depuis quelques années, vers un travail de peinture et d’exploration de la couleur. La bande dessinée contemporaine et le livre d’artiste ont de nombreux points en commun.

Une conférence de Pascal Aumasson sur Les Seiz Breur, un art moderne et populaire, 6 août 2025, 17h, salle municipale. Pascal Aumasson a notamment dirigé le musée des Beaux-arts de Brest métropole. Il a publié plusieurs livres sur les arts décoratifs.

Reuz à Landé ! en pratique :

mardi 5 août 2025 de 14h à 19h et mercredi 6 août 2025, de 10h à 19h. Entrée libre. À Landévennec : salle municipale, située dans le bourg rue de l’abbaye, et à l’abbaye Saint-Guénolé, rue de Gorreker.

Organisateurs : les associations Beauséjour et Grain de sel, en partenariat avec la librairie-café Gwennili (Le Faou) et l’abbaye Saint-Guénolé. Avec le soutien de la municipalité de Landévennec.