On embarque avec Anne-Victoria, Anna et Emma, médiatrices scientifiques des Petits débrouillards qui interviennent pour la troisième fois à l'école Sainte-Anne de Ploudalmézeau autour de la sensibilisation des enfants au changement climatique.

L'association des Petits Débrouillards Grand Ouest mène une vaste mission d'acculturation au changement climatique auprès de publics variés en Finistère et Morbihan. Anne-Victoria, Anna et Emma, médiatrices scientifiques interviennent auprès de la classe de CM2, au cours de trois séances de deux heures.

Le but de ces séances est bien de faire comprendre aux enfants les impacts du changement climatique et ses conséquences sur notre quotidien, mais sans mettre la pression sur les jeunes. Pour cela, explication, vulgarisation et expérimentation scientifiques sont au rendez-vous. Cette approche pédagogique permet aux animatrices de garder la classe en éveil, de maintenir l'attention tout en facilitant la compréhension de tous.

Qualité de l'air et santé humaine avec des poumons et un cœur bricolés et un oxymètre

Au programme de la troisième séance, une sensibilisation à la qualité de l'air et ses liens avec la santé humaine :

Création et utilisation d'un poumon pour expliquer le fonctionnement de celui-ci. (Deux ballons et une bouteille.)

Utilisation et explication d'un cœur, fonctionnement d'une pompe simple.

Expérience sportive sur les variations de la quantité, de la qualité et du besoin d'oxygène requis dans la vie de tous les jours. Utilisation d'un oxymètre.

Au fur et à mesure de la séance, elles expliquent les termes les plus compliqués, comme la différence entre atténuation ou adaptation. Pour finir, un petit jeu : rattacher les définitions aux mots.

La finalité de l'animation est de faire réfléchir les enfants : leur expliquer les faits, leur faire tester concrètement puis les laisser construire leur propre réflexion et les amener à en parler autour d'eux.

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Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.