André et ses jardins secrets

Dans la petite ville de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h à Quimerc'h, derrière un portail en fer rouillé, se cache le jardin d'André. À l'intérieur, des centaines de roses fleurissent sous le regard de sa femme, Andrée.

André a 95 ans. Depuis plus de 40 ans, il plante des roses. Si bien qu'aujourd'hui, plus de 200 rosiers parfument son petit jardin.

Depuis un an, Jeanne Blanchard est souvent allée voir André, pour profiter du jardin et discuter des petites et des grandes choses de la vie. À son micro, André parle de son amour des fleurs et des roses, de son amour pour Andrée, de son rapport à l'avenir et à la mort.