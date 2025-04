L'ancienne abbaye de Landévennec propose de nouveau ses rendez-vous de l'histoire les 10 et 11 mai 2025. Les animations rendront hommage à un objet exceptionnel : un manuscrit du XIe siècle, attribué au monastère de Locmaria à Quimper et sans doute produit à Landévennec, qu'on pourra voir dès le 7 mai 2025 au musée.

photo de couverture : Le manuscrit de Locmaria de Quimper. Photographe Alain Amet Licence CC-BY-SA

Le musée de l’ancienne Abbaye de Landévennec, Abbaye la plus ancienne de Bretagne, présente au public du 7 au 11 mai 2025 un manuscrit du 11e siècle. Ce manuscrit provient très certainement de l’abbaye de Locmaria de Quimper, comme l'indique un tracé à l’encre rouge sur le dernier feuillet : Liber Sancte Marie Sancti Loci. Associée à divers indices dans la fabrication du manuscrit lui-même (parchemin, forme des lettres, orthographe), cette expression latine désigne un couvent de femmes fondé au début du 11e siècle. Le manuscrit contient un texte de Bède le Vénérable, un moine anglais né vers 672 et mort en 735, commentaire sur l’Évangile selon saint Marc, l’un des textes de Bède qui circule le plus au Moyen Âge. On suppose qu'il a été réalisé dans le scriptorium de l'abbaye de Landévennec, mais il aurait aussi pu être copié à Locmaria même ! On ne connaît aucun autre livre provenant de l’abbaye de Locmaria, et on ne sait pas s’il y avait une bibliothèque importante dans ce couvent. On sait peu de choses sur les bibliothèques des couvents de femmes au Moyen Âge.

Un manuscrit rare acheté grâce à une mobilisation collective bretonne

On ne connaît pas non plus l’histoire de ce manuscrit entre le 12e et le 20e siècle : à quel moment a-t-il quitté l’abbaye de Locmaria, et quel a été son parcours ?

Toujours est-il qu'il a été acheté (à un propriétaire néerlandais) en automne 2024 par un consortium réunissant des chercheurs du Centre de Recherche Bretonne et Celtique de Brest, le directeur de la médiathèque de Quimper, le ministère de la Culture, le Département du Finistère, la Région Bretagne, la Ville de Quimper et Quimper Bretagne occidentale, ainsi que Rennes Métropole qui a remporté les enchères. Si le manuscrit est désormais conservé à la Bibliothèque des Champs Libres, il voyage donc aussi, et en ce mois de mai, on pourra donc l'admirer au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec du 7 au 11 mai 2025.

Les rendez-vous de l'histoire du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec les 10 et 11 mai 2025

Son exposition sera accompagnée des Rendez-vous de l'histoire les 10 et 11 mai 2025 avec, au programme, des reconstitutions historiques, des animations, une conférence et même d’une séance de cinéma au cœur des ruines sur le thème de Moyen Âge (Le nom de la rose de Jean-Jacques Annaud). Lors de ces différents moments, les visiteurs pourront directement interagir avec les intervenants, historiens, animateurs. Enfin, il s’agira aussi du lancement du livre intitulé Manuscrits Bretagne-Cornouaille IXe-XIIème siècles élaboré par quatre chercheurs, sous la direction de Julien Bachelier, et coédité par l’ancienne abbaye de Landévennec.

Le détail des Rendez-vous de l'histoire 2025 à l'ancienne abbaye de Landévennec.

Le manuscrit à la médiathèque Alain-Gérard de Quimper les 16 et 17 mai 2025

La médiathèque Alain-Gérard accueillera le manuscrit dans son département Bibliothèque de Cornouaille vendredi 16 mai 2025 de 12h à 19h & samedi 17 mai 2025 de 10h à 18h.

Des animations accompagneront cette présentation : des visites des coulisses de la médiathèque, toutes les heures, une découverte “flash” dans la “Bibliothèque de Cornouaille” pour découvrir le manuscrit, une conférence sur les manuscrits du Moyen Âge en Bretagne et la place du manuscrit de Locmaria par Sarah Toulouse, conservatrice responsable des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque des Champs Libres, samedi 17 mai 2025 à 16h et L’aventure de la recherche du manuscrit de Locmaria, par Julien Bachelier, maître de conférence en histoire médiévale, professeur agrégé à l’Université de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, samedi 17 mai 2025 à 17h. Julien Bachelier qui sera l’invité de la première partie de Lem le lundi 12 mai 2025 de 12h à 12h26.