À l'occasion des Journées européennes d'archéologie, le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec s'appuie sur son exposition "Non-humains : Une histoire environnementale du monastère” pour proposer diverses animations : ateliers, visites et balades les 15 et 16 juin 2024.

Dans le Finistère, la plupart des sites archéologiques permanents et certains chantiers de fouille s'ouvrent au public ce week-end des Journées européennes d'archéologie. Des archéologues seront présents et de nombreuses animations de médiations scientifiques sont prévues, gratuitement pour la plupart.

Au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, les 15 et 16 juin 2024, l'accès au site est libre : jardin, exposition temporaire, conférences et animations sont gratuites sans réservation, dans la limite des places disponibles (sauf sortie kayak-archéologie).

Samedi 15 juin 2024

14h30 ● Histoire(s) d’arbres, rencontre-atelier en partenariat avec l’Institut de recherches archéologiques préventive (Inrap)

Histoire du climat, des paysages, du commerce et des échanges… Les plantes conservées sur les sites archéologiques ont beaucoup à dire sur le monde dans lequel vivaient les populations passées. Deux chercheuses de l’Inrap, Véronique Guitton, xylologue (étude des bois), et Hélène Seignac, anthracologue (étude des charbons), font découvrir au public deux disciplines-clés de l’archéologie de laboratoire. Rencontre informelle, ludique et interactive au fil de l’après-midi.

16h30 ● « Atelier lecture du paysage et fabrication de carte » en compagnie des Archives départementales du Finistère

Présentation d'archives, cartes de Cassini, plans du cadastre napoléonien, perspective cavalière et cartes marines, pour découvrir les évolutions de la représentation du paysage. Atelier participatif autour de la fabrication de cartes et plans à la manière des arpenteurs et cartographes. Fabrication de papier et réalisation d’une carte.

Dimanche 16 juin 2024

14h30 ● Balade archéologie du paysage en kayak en partenariat avec l'association Dizolo

Une découverte originale pour raconter l’évolution de l’environnement du monastère, cartes, plans et commentaires à l’appui. Balade de 1h30, départ du port de Landévennec et accostage en bas du musée et visite de l’exposition temporaire à l’issue. 14 places, 35€ par personne. Inscriptions auprès de Dizolo.



Visites, samedi & dimanche

15h & 17h ● A la rencontre des non-humains, visite commentée

Pourquoi les données archéologiques sur l’histoire de l’environnement ont-elles été aussi nombreuses à l’Ancienne abbaye ? Quels sont les

“non-humains” qu’y ont rencontrés les archéologues ? Visite commentée dans les vestiges à la découverte d’un site pionnier de l’archéologie

environnementale en Bretagne. Gratuit, sans inscription.