Exposition sur les Non-Humains à l’ancienne Abbaye de Landévennec

“Non-humains : une histoire environnementale du monastère” est le titre de l'exposition temporaire à découvrir à l’ancienne Abbaye de Landévennec du 8 mai au 3 novembre 2024. On y découvre l’histoire du monastère à travers un prisme original, celui d’entités "non-humaines" : faune, flore, mais aussi des éléments physiques ou symboliques qui ont façonné le territoire au fil du temps !

Une définition des "Non-humains"

Les "Non-humains" est un terme utilisé dans les sciences humaines de manière générale, mais en histoire particulièrement, ce terme désigne tout ce qui n’est pas humain et permet aux chercheurs d’éviter l’opposition entre Nature et Culture. L'avantage d’un tel concept est d’expliquer l’histoire de ces entités (homme, animaux, terre, mer, minéraux, contes, tempête, épidémies) sans placer l’homme au cœur des évolutions, mais en le considérant comme une interaction avec le milieu. L’exposition permet au public de prendre conscience de la diversité qui compose le paysage historique du lieu, et de se balader dans la peau d’un moine, d’un poisson, d’une forêt ou d’un fleuve. Les chercheurs ont essayé de travailler sur la matérialité de ces entités grâce aux fouilles archéologiques de l’abbaye, mais également sur les représentations symboliques.

La Terre, l'eau, les minéraux, les végétaux, etc. ont aussi construit l'abbaye de Landévennec

L’exposition est introduite par la vision des moines et de leur perception de la terre, vous verrez leurs perceptions du paysage grâce à des représentations paysagères réalisées par les archéologues. Ensuite, la deuxième partie de l’exposition est consacrée à l’eau, entre autres avec une ancienne canalisation conservée dans un aquarium, mais encore des mâchoires de Daurade, et bien d'autres vestiges de l’Abbaye. On y voit aussi des iconographies anciennes symbolisant des évangiles représentés par des animaux très originaux. Enfin, la dernière partie de l’exposition est consacrée aux bois et aux minéraux, avec une analyse scientifique des espèces arborées qui en disent long sur l’évolution du paysage dans le temps ! Tout au long de l’exposition, vous pourrez comprendre comment les chercheurs et archéologues ont fait des liens entre ces fouilles, les moines, la nature et la symbolique sans prendre un point de vue anthropocentré. Depuis 2002, plus d’une centaine de chercheurs ont travaillé sur les fouilles.

Informations pratiques sur l'exposition temporaire de l'ancienne abbaye de Landevennec

L’exposition est accessible à tous et toutes car aménagée pour les enfants avec des outils pédagogiques suivant l'histoire de l'exposition. Son accès est inclus dans le prix d’entrées, vous trouverez ci-dessous les horaires et tarif:

31 mars-30 juin : Du lundi au vendredi : 10h30-18h / Samedi et dimanche : 10h30-13h/14h-18h

1er juillet- 22 septembre : Tous les jours de 10h30 à 19h

23 septembre-3 novembre : Du lundi au vendredi : 10h30-18h / Samedi et dimanche: 10h30-13h/14h-18h.

Tarifs

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 6 € (18-26 ans, enseignants, Passeport culturel Finistère, Pass musées Presqu'île de Crozon)

Tarif réduit : 4€ (8-17 ans, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap)