Anatomie d'une émeute

27 juin 2023, bientôt un an que Nahel Merzouk, adolescent franco-algérien de 17 ans, est mort, tué d’une balle tirée à bout portant par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre. Terrible événement entraînant une série de réactions violentes, parfois antagonistes, tant à travers le pays dans son ensemble, qu’au sein des médias et des cénacles politiques.

Avant d’aligner les poncifs et clichés habituels sur la sécurité et la jeunesse issue des cités, il apparaît fondamental de prendre le temps d’analyser la sociologie d’un de ces quartiers, systématiquement montrés du doigts, afin de comprendre comment s’articulent les différentes composantes, entre celles et ceux qui y vivent, et celles et ceux qui y interviennent, police, politiques, urbanistes, sociologues...

Frappé par cet événement, Jean-Marc Fontaine, universitaire, fortement impliqué dans le milieu associatif, livre un témoignage précieux sur son expérience des banlieues et de ses habitants, mais aussi des divers intervenants, pas toujours animés d’intentions avouables. Titre de son roman : TROIS FOIS LA MORT DE SAMUEL KA, paru chez Globe Éditions.

Bonne écoute !

Le Livre

TROIS FOIS LA MORT DE SAMUEL KA – Jean-Marc Fontaine – Éditions Globe

L’auteur

JEAN-MARC FONTAINE a enseigné l’économie dans les universités de Lille, Amiens et Paris I. Issu d’une famille de résistants, il est impliqué depuis toujours dans les luttes politiques et sociales, notamment dans un atelier collectif de menuiserie fondé avec des réfugiés chiliens. Au début des années 2000, il s’est investi dans l’association Les Engraineurs à Pantin. Il vit aujourd’hui dans le Trégor, en Bretagne.