Ces 28 et 29 septembre 2024 ce sont les portes ouvertes de l'habitat participatif, profitez-en pour découvrir le projet d'éco-habitat d'Anat eo avant même qu'il sorte de terre à Plomelin !

Les 28 et 29 septembre 2024, ce sont les Portes ouvertes européennes de l'habitat participatif. L’association Anat eo ( "c'est évident" en breton) en profite pour faire découvrir le projet qu'elle a lancé en 2022 à Plomelin. Si l'immeuble n'est pas encore sorti de terre, un terrain est trouvé et il se situe à côté d'un habitat participatif déjà construit : Ti Kellid. Ce week-end, dans la Maison Commune de Ti Kellid, 14 hent Audren de Kerdrel (quartier Saint-Philibert), on pourra suivre des visites de cet habitat et des conférences organisées sur cette aventure et sur le projet Anat Eo.

Le projet d’éco-habitat participatif

L’habitat participatif repose sur une démarche citoyenne et permet à plusieurs foyers de partager un mode de vie écologique et communautaire. Chaque foyer dispose d'un logement individuel, mais on se partage des pièces communes ou des équipements : buanderie, chambre d’amis, jardin, ou encore une grande cuisine pour recevoir des invités. Dans le cas d'Anat eo, il s'agira d'un immeuble éco-construit avec des ressources et une dépense d'énergie minimales, des réservoirs d’eaux de pluie, une isolation renforcée, etc.

Le Logis breton soutient Anat eo

Pour l'instant, sept foyers (huit personnes) participent au projet qui peut encore accueillir jusqu’à deux ou trois foyers supplémentaires, de préférence avec des enfants pour mélanger les générations. La construction du bâtiment est prévue courant 2025, le Logis breton apporte son soutien juridique et technique au projet.

Quand il sera sorti de terre, Anat eo rejoindra les autres habitats participatifs du Finistère comme Ekoumène à Brest, Coolkozh à Plabennec, Keralloret à Guisseny, Ecocum à Lopéret, Stang Kérim à Riec, Kervilliers à Beuzec, Ti Kellid à Plomelin.