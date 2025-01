L'association Anat eo a pour projet la création d’un éco-habitat participatif à Plomelin, ce lieu permettrait de rassembler plusieurs foyers dans un bâtiment commun avec des appartements personnels et des espaces et équipement partagés . L’idée est de vivre chacun chez soi mais à plusieurs !

La page Facebook d'Anat eo

Anat eo sur la base de donnée de l'habitat participatif

Le projet d’éco-habitat participatif

L’association Anat Eo (qui veut dire "c'est évident" en breton) a lancé en 2022 un projet d’éco-habitat participatif, à Plomelin. L’habitat participatif repose sur une démarche citoyenne et permet à plusieurs foyers de partager un mode de vie écologique et communautaire. En d’autres termes, l'idée est de construire plusieurs logements individuels avec des pièces communes, telles que la buanderie, la chambre d’amis, ou encore une grande cuisine pour recevoir des invités. En termes d'écologie, le lieu mettra tout en œuvre pour limiter son impact sur la terre, avec l'utilisation de matériaux biosourcés pour la construction, une emprise au sol du bâti réduite au maximum, des réservoirs d’eaux de pluie, une isolation écologique.

L’état actuel du projet Anat eo

Pour l'instant, il rassemble sept foyers (8 personnes) et prévoit de s’agrandir jusqu’à deux ou trois foyers supplémentaires. L’idée est de privilégier la dimension intergénérationnelle et la mixité sociale c’est pourquoi l’association recherche encore quelques personnes et projette la construction du bâtiment courant 2025 !

Réunion d'information le 23 février 2024

Le 23 février 2024 aura lieu une réunion publique au café Super flux à Quimper. La réunion a pour but de présenter le projet pour lui donner de la visibilité et attirer de nouveaux foyers. Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Jeanne via la page Facebook ou par mail : jeanne.fourel29@gmail.com