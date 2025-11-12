Anaon est une jeune association funéraire maritime qui s'est donné pour mission d'accompagner les dispersions et immersions de cendres des défunts en mer, à bord de bateaux du patrimoine, dans toute la Bretagne.

Photo de couverture : Notre-Dame-de-Rumengol par Sylvain Machefert / Symac, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Après avoir travaillé en pompes funèbres et marbrerie, et s'être formée à la navigation, Camille Lapouge a créé l'association Anaon en mai 2025 pour répondre à une demande dont l'offre n'existait pas vraiment : proposer aux familles des défunts qui souhaitaient déposer leurs cendres en mer un véritable accompagnement.

Anaon compte donc pour l'instant sur trois bateaux du patrimoine, appelés Bateaux de nuit, qui vont pouvoir réaliser cette mission. Le Notre-Dame-de Rumengol, le Corentin et le Sant C’hireg. Ces voiliers ont l'avantage d'être assez spacieux pour accueillir suffisamment des proches des défunts.

Naviguer pour "faire communauté" le temps des funérailles

Car l'idée est bien de proposer un moment commun, une expérience de navigation et de partage autour du dépôt de l'urne funéraire ou de la dispersion des cendres. Naviguer pour immerger les cendres de son défunt, c'est une forme de rituel, à composer, voire à réinventer, en s'appuyant sur un contexte et une histoire.

L'océan comme sépulture paysage

En dehors des considérations réglementaires (bien maîtrisées par Camille Lapouge), le choix de l'immersion ou de la dispersion des cendres funéraires soulève d'autres questions qui méritent réflexion et que l'association Anaon permet d'accompagner, comme celle du lieu de recueillement dans un lieu sans sépulture figée, la mer, mais qui offre une sépulture-paysage, vivante, « quelque chose de plus grand ».

Discuter de la mort comme sujet culturel lors des "cafés mortels"

L’association Anaon organise des "cafés mortels", autrement dit des causeries autour de ces questions du funéraire, de la mort et de ses rites. Le prochain a lieu le 13 novembre 2025 et sera consacré à un rituel du Moyen Âge, les cires de deuil… c’est au centre d’art contemporain passerelle à Brest à 18h30 et c’est gratuit. Le 27 novembre 2025, une séance sur le droit funéraire et l’organisation des obsèques est proposée à la médiathèque Europe à Brest à18h30.