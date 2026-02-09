La vie affective et sexuelle, c'est à tous les âges ! Pourtant, quand il s'agit des personnes les plus âgées, le sujet devient tabou et alimente la solitude déjà bien pesante quand on vieillit. Avec "L'amour au fil des âges" du 9 au 12 février 2026, voici donc une semaine pour en parler et échanger en presqu'île de Crozon, entre toutes les générations.

Le programme Calaméo de l'amour au fil des âges 2026

Tout a commencé avec une histoire de culottes et caleçons suspendus dans l'Ehpad de Crozon, pour décorer le tiers-lieu Ty Buez à l'occasion d'une opération de sensibilisation à la vie affective et sexuelle destinée aux élèves de collège... Certaines personnes résidentes ou leur famille, voire des membres de l'équipe soignante ont fait part de leur malaise. Pourquoi donc ? En quoi des sous-vêtements seraient-ils gênants ? Et même s'ils évoquent la vie intime, est-ce en soi un problème ? Un sujet semblait bel et bien surgir.

Et de fait, la référente sénior du centre social Ulamir de Crozon Hoelenn Goascoz, la directrice de la résidence seniors Espace & Vie de Crozon, Pélagie Godin, la coordinatrice de la Communauté professionnelle territoriale de santé du Bout du monde, Émilie Bohic, le confirment : le sujet de la vie sentimentale et sexuelle reste comme "inapproprié" au public le plus âgé. Les proches ou le personnel soignant admettent souvent difficilement les "histoires d'amour" des personnes qui vivent dans les institutions comme les Ehpad. Même les professionnels de santé détournent le regard ; le camion MarSoins du Bout du monde n'a pas trouvé de volontaire, médecin, infirmier ou autre pour accueillir le public sur ce sujet. Et quant à imaginer qu'on ait encore des phantasmes ou des pratiques sexuelles à un âge avancé, c'est toute une histoire. Il avait fallu passer par une commission pour autoriser un résident d'Ehpad à posséder des revues pornographiques... Il est vrai que les générations les plus âgées sont aussi marquées par une éducation qui n'incluait ni le consentement des femmes, ni les déclinaisons du genre.

Cependant, comme la société dans son ensemble, le public des institutions pour personnes âgées évolue. Pélagie Godin a ainsi eu la joie d'assister au mariage d'un couple formé à Espace & Vie et il lui tarde d'assister au premier mariage homosexuel de la résidence.

Bernard Cadiou a plus de quatre-vingts ans et vit encore en totale autonomie, mais il déplore que ce sujet de la vie sentimentale et sexuelle ne soit jamais abordé dans les conversations avec un ami de son âge, avec qui il parle pourtant de tout. Lui-même "visiteur de convivialité" bénévole avec l'Ulamir constate néanmoins à quel point la solitude pèse sur les personnes qui vieillissent, qui font face souvent au veuvage, et qui peuvent difficilement parler de ce qu'elles ressentent alors que "tout le monde a besoin de tendresse", ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on change de ce point de vue, on reste la même personne" rappelle-t-il.

"En parler, ça fait du bien", c'est justement l'intitulé du premier rendez-vous de cette opération L'amour au fil des âges, lancée pour la deuxième année consécutive, un peu avant la Saint-Valentin, du 9 au 12 février 2026, à Crozon. Alors que la première édition passait prudemment par le biais de la poésie, cette fois les rendez-vous abordent plus frontalement le sujet de la vie sentimentale, en général, toutes générations confondues et tous problèmes confondus : des violences conjugales ou des arnaques sentimentales en ligne aux liens entre grands-parents et petits-enfants, en passant par le deuil, le divorce ou les changements du corps et de la libido liés au vieillissement.

Si l'opération ne dure que quatre jours, elle est un prétexte pour amorcer d'autres rencontres et d'autres discussions, voire des formations, qui contribueront toute l'année à dédiaboliser le sujet.

Le programme de L'amour au fil des âges 2026 à Crozon

Lundi 9 février 2026 – 14h à 17h

« Parler ça fait du bien »

Entretiens individuels sans rendez-vous avec une psychologue, au camion de prévention des MarSoins du bout du monde.

Rue Graveran – Résidence Espace & Vie, Crozon

Mardi 10 février 2026 – 14h à 17h

Vie affective, intime et sexuelle

Temps d’échange collectif avec une professionnelle pour parler librement du corps, du désir et de la sexualité.

Rue Graveran – Résidence Espace & Vie, Crozon

Mercredi 11 février 2026 – 15h

Une pièce de théâtre pleine de douceur et de malice autour des liens intergénérationnels.

Centre culturel l’Améthyste – Crozon

Jeudi 12 février 2026

• 14h : Rencontre numérique – découvrir les applications de rencontre et adopter les bons réflexes

• 18h : Apéro-concert avec Les Chéri.e Chéri.e

Rue Graveran – Résidence Espace & Vie, Crozon