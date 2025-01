C'est la rentrée pour le centre culturel l'Améthyste de Crozon et voici donc la présentation du début de la saison 2024-2025. Concoctée avec les associations locales comme avec les labels ou tourneurs internationaux, la programmation est tout à fait variée, qu'elle soit musicale, dansée ou théâtrale. La coordinatrice Maude Vincent et la chargée de billetterie Delphyne Masquelier nous dévoilent les spectacles jusqu'au printemps.

Le programme 2024-2025 de l'Améthyste à Crozon

Le lancement de la quatrième saison de l'Améthyste, centre culturel de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime, ce 13 septembre 2024, a été l'occasion de dévoiler quelques grands noms qui ne figurent pas encore sur le programme du premier semestre : The silencers (7 février 2025), la fanfare néerlandaise Gallowstreet et le trio écossais High Fade.

Dans l'ensemble, l'équipe de l'Améthyste s'efforce de présenter des exclusivités ou au moins des artistes rares en Finistère (en jouant parfois sur l'attrait de la presqu'île). La diversité des propositions est aussi recherchée, ce qui fait qu'on peut réellement affirmer : il y en a pour tous les goûts !

Du rock de Komodor au classique d'Avel Breizh

Exemple avec la musique : le rock musclé de Komodor le 12 octobre 2024, les répertoires du chant revisités par les amatrices et amateurs des tréteaux chantants le 18 octobre 2024, Petit Adama le 15 novembre 2024 et le joueur d'Oud Samir Aouad le 25 janvier 2024 pour les musiques du monde, Avel Breizh un octuor de l'Orchestre national de Bretagne en concert classique les 30 janvier et 1ᵉʳ février 2025...

Danse hip-hop ou contemporaine

En danse aussi, ce sera le grand écart entre le spectacle de hip-hop Eckmühl et une conférence en lien avec le festival finistérien Cultures hip-hop (du 7 au 9 novembre 2024) et la danse contemporaine adaptée au jeune public de Valse avec W, dans le cadre du festival Théâtre à tout âge, le 13 décembre 2024.

Le théâtre oscillera aussi entre les larmes avec Clémentine Célarié et son adaptation scénique de Je suis la maman du bourreau, et le rire avec les propositions de l'association Jour de fête : Jogging, un one-man-show de la Compagnie Qualité Street le 23 novembre 2024 et Hic ! du théâtre musical burlesque par la compagnie Heïdi A Bien Grandi le 17 janvier 2025.