Allo, la Terre ?

Ca y est ! Les élèves de CE2-CM1 et CM2 de l’école Julie Daubié de Saint-Ségal ont finalisé leurs productions radios. En collaboration avec la Maison des Minéraux et le Parc Naturel Régional d’Armorique, Transistoc’h a accompagné les élèves durant toute l’année.

L’objectif : produire une série de chroniques explorant divers aspects muséographiques du musée de la Maison des Minéraux. Les élèves ont réalisé des séquences sonores sur des thèmes géologiques tels que la tectonique des plaques, la minéralogie, et les fossiles. Ce projet, s’inscrivant dans l’appel à projets « Éducation aux médias et à l’information » proposé par la DRAC Bretagne, a permis aux élèves de travailler de manière collaborative et créative, tout en enrichissant leurs connaissances scientifiques.

Le projet a inclus des présentations en classe, une visite à la Maison des Minéraux, la collecte d’informations scientifiques, la rédaction de scripts et l’enregistrement des chroniques en studio. Cerise sur le gâteau : les séquences produites sont intégrées à une cabine d’écoute interactive installée à la Maison des Minéraux. Cette initiative a non seulement permis aux élèves de développer des compétences en communication et en création audio, mais a également contribué à la muséographie de la Maison des Minéraux, rendant la géologie accessible à tous !