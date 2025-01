L'alimentation et la cuisine font partie du patrimoine vivant. On l'explore lors des Journées du patrimoine au Faou les 16 et 17 septembre 2023 avec Bretagne culture diversité. Et on s'interroge sur l'avenir de ce que nous mangerons avec le Parc naturel régional d'Armorique et son Projet agricole et alimentaire de territoire.

Lors de l'inventaire du patrimoine vivant des Petites Cités de Caractère® de Bretagne, notamment au Faou fin 2022 et début 2023, l'association Bretagne culture diversité a recueilli aussi les savoir-faire et traditions liés à l'alimentation et à la cuisine. Révélateur de l'identité locale, de la créativité des personnes, ce patrimoine du quotidien dit beaucoup du passé, mais aussi du présent et du futur, au-delà des clichés. Bien sûr en Bretagne, ce patrimoine est toujours un élément important de l'image régionale ; liée à la vie paysanne et à la pauvreté du sol, l'alimentation est d'abord à base de sarrasin : crêpes, farz, bouillies... Seigle et pommes de terres sont aussi bien présents, davantage que la viande. Certes, pas de fromages traditionnels bretons, mais les produits laitiers typiques comme le gros lait ont résisté et ce produit est même en cours de renaissance dans le Finistère, au point qu'il pourrait même se doter d'une Appellation d'origine protégée.

Au-delà du socle culinaire régional, les variations locales sont nombreuses (galettes ou crêpes ?), jusqu'au Faou où la brioche des Gras (fin de l'hiver), le pasteo, se décline en autant de versions que de cuisinières et cuisiniers. On pourra s'initier à la recette du pasteo lors des journées du patrimoine du Faou les 16 et 17 septembre 2023, il faut impérativement réserver auprès de Stéphanie Desmare, présidente de l'association Tenzoriou bro ar Faou au 06 03 66 81 95 ou tenzoriouarfaou@gmail.com.

En savoir plus sur les Journées européennes du patrimoine 2023 dans les Petites cités de caractère® (Le Faou et Chatelaudren-Plouagat).

Les enjeux liés à l'alimentation dans le Parc naturel régional d'Armorique

Du côté du PNRA, les Journées européennes du patrimoine s'intéresseront au patrimoine naturel et se dérouleront le 17 septembre 2023 au domaine de Menez meur à Hanvec. On pourra suivre des balades guidées sur la biodiversité domestique et des pratiques agricoles locales, sur les landes et tourbières, sur les bocages et forêts, ainsi qu'un goûter conférence autour du changement climatique avec deux scientifiques spécialistes des questions liées au climat la géographe Anne-Marie Tréguier (membre du GIEC, co-présidente du Haut Conseil Breton pour le Climat, directrice de recherches au CNRS) et Pierre Tandéo (président de la Maison de la rivière et de la biodiversité et enseignant-chercheur à l’IMT Atlantique). Ce sera aussi l'occasion de restituer à la population l'enquête menée récemment pour construire la future Charte du PNR, lors d'échanges organisés au printemps sur les défis du Parc d’Armorique pour les 15 ans à venir : agriculture, énergie, mobilisation collective, préservation de la biodiversité…

C'est bien aussi le changement climatique qui est en toile de fond du Projet agricole et alimentaire de territoire du PNRA. A son échelle et en coordination avec des Projets alimentaires d'autres territoires comme la presqu'île de Crozon et l'Aulne maritime, le Parc mène différentes actions concrètes de la fourche à la fourchette en faveur d'une alimentation durable. En matière agricole, cela va des accompagnements à l'agro-écologie à la mise à disposition de terres et d'un soutien technique à des éleveuses ou éleveurs, via l'espace-test agricole de Menez meur. En matière d'alimentation, la Maison de l'alimentation itinérante de l'association Aux goûts du jour a pu sensibiliser le public au plus près à Crozon et Huelgoat en 2022. Une liste des productions locales en vente directe est disponible sur le site du PNRA, un projet autour de l'alimentation scolaire est aussi mené auprès des élèves comme des personnels de cuisine des écoles.

En outre, le Parc peut évaluer l'opportunité de créer de nouvelles filières agricoles (vigne, légumineuses) ou bien orienter l'installation des nouvelles exploitations vers des systèmes agricoles qui génèrent moins de carbone : la marque Valeur parc récompense les viandes de qualité de bovins et ovins élevés à l'herbe (car les pâturages sont des puits de carbone efficaces).

L'agriculture et l'alimentation sur le site internet du Parc naturel régional d'Armorique