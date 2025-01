C'est l'une des missions de la Maison de l'agriculture biologique du Finistère : inciter le grand public à se tourner vers les produits bio en circuit court, pour des raisons de santé mais aussi pour permettre à l'agriculture du territoire de perdurer, avec un minimum d'impact écologique. C'est le sens de l'opération Bien dans mon assiette à petit budget qui s'adapte aussi au contexte d'augmentation des prix de l'alimentation.

Être bien dans son assiette c'est à la fois une question de santé, mais aussi de maintien sur le territoire d'une agriculture compatible avec l'équilibre écologique, le changement climatique et le bien-être animal . Dans un contexte d'inflation du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie, il faut en outre s'adapter à des budgets parfois très serrés.

Une consommation des produits bio à la peine en supermarché

L'agriculture biologique a fait les frais de la hausse des prix alimentaires même si les produits bio ont moins augmenté ( + 9% en moyenne en France depuis un an) que l'ensemble des produits alimentaires (+ 14%). Si les exploitations en vente directe ont su garder leur clientèle, si les magasins spécialisés en bio tiennent bon (en tout cas dans le Finistère), les grandes surfaces traditionnelles ont en revanche choisi de réduire leur offre de produits certifiés Agriculture biologique au profit de produits conventionnels ou de labels moins contrôlés et moins exigeants, tout en maintenant des marges élevées qui gonflent artificiellement les prix des produits bio. Ce sont les productrices et producteurs en circuit long qui souffrent le plus de la situation.

Changer ses habitudes alimentaires pour consommer bio à petit budget

Pourtant, se passer de pesticides pour préserver la biodiversité, diversifier les cultures et favoriser l'élevage extensif pour préserver les sols et limiter le changement climatique sont des priorités qui gagnent en urgence. L'alimentation est la clé et un levier intéressant pour agir sur ces paramètres. Encore faut-il savoir comment s'alimenter sans dépenser davantage. La solution passe par des changements d'habitudes alimentaires : diminuer la viande et le poisson pour privilégier la qualité, renouer avec les légumineuses (deux fois par semaine), les fruits secs oléagineux et leurs huiles, connaître la saisonnalité des produits spécifique au Finistère...

Un accompagnement collectif de 6 mois et deux conférences sur l'alimentation saine à petit budget

La Maison de l'agriculture biologique propose deux conférences lors de l'opération Le bout du monde met les pieds dans le plat, mardi 10 octobre 2023 à 18h à la médiathèque de Pont-de-Buis et vendredi 13 octobre à 18h30 à bibliothèque de Crozon. La Mab29 accompagne aussi 30 familles ou personnes du territoire volontaires pour relever le défi "Bien dans mon assiettes à petit budget" pendant 6 mois.

