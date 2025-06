Le Groupement des agriculteurs biologiques du Finistère vous invite aux petits dej' bio dans 7 fermes du Finistère le 15 juin 2025 ; pour passer un bon moment et vous rappeler l'importance de l'agriculture biologique.

La période est douloureuse pour l'agriculture biologique alors que la consommation reprend, plusieurs mesures du gouvernement détricotent la réglementation agricole en faveur de l'environnement (loi Duplomb en préparation qui autoriserait de nouveau certains pesticides) et les budgets dédiés à la bio sont réduits drastiquement. Des actions militantes ont lieu : manifestation le 7 juin 2025 à 14h devant la préfecture à Quimper et envoi de colis de produits bio et locaux à la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

Une série de coupes budgétaires frappe l'agriculture biologique en France

La ministre vient de réduire de 5 millions d'euros le budget communication de l'Agence Bio, de 9,4 millions d’euros l’enveloppe du Fonds Avenir Bio (sur les 18 millions prévus en 2025). Ce fonds, alloué par l’Agence Bio est une aide à l’investissement qui vise à développer des filières biologiques. Autre menace : une possible non-reconduction du crédit d'impôt bio, actuellement à 4 500 € pour 20 000 bénéficiaires (soit 1/3 des fermes bio françaises), alors que la FNAB demande son augmentation à 6 000€ jusqu'en 2028.

Pourtant, l'agriculture bio est capable de nourrir la population ; et ses intérêts écologiques sont multiples :

un sol vivant et fertile ;

une eau de qualité ;

une biodiversité préservée et stimulée ;

des emplois dans les territoires ;

une alimentation de qualité ;

un combat contre le réchauffement climatique.

Sept fermes du Finistère accueillent le public le 15 juin 2025

Malgré (ou pour conjurer) ce contexte, comme chaque année depuis 20 ans, le Groupement des agriculteurs bio du Finistère co-organise Les p'tits dej bio à la ferme dans une dizaine d'exploitations du département. Elles sont sept cette année : fermes de production laitière ou maraîchère, dont une qui est aussi un chantier d'insertion. Non seulement on peut y déguster des produits des fermes qui accueillent et d'autres productions voisines, mais on pourra aussi profiter de diverses animations : visites de fermes, balades naturalistes guidées par des associations partenaires ou le Parc naturel régional d'Armorique, concerts, vélo-smoothie, balades à poney, etc. Le programme détaillé est disponible sur le site de la Fête du lait bio. L'opération commencera à 9h et pourra durer jusqu'à 14h pour les fermes dans lesquelles on brunche. Le nombre de places étant limité, il est impératif de réserver !