Le Groupement des agriculteurs bio du Finistère – Gab29 – a lancé en 2021 des groupes réservés aux femmes installées ou en projet agricole qui se réunissent périodiquement. D’abord espaces d’expression informels, ces ateliers se sont centrés sur des thèmes : confiance en soi, .. Ils ont aussi débouché sur des formations en non mixité (conduite d’engins, maniement de la tronçonneuse) et bientôt sur des « diagnostics égalité » d’exploitations agricoles.

Émission réalisée en partenariat avec la Maison de l'agriculture biologique et le Groupement des agriculteurs biologiques du Finistère

Longtemps le sujet est resté tout simplement absent des débats, les femmes étaient peu nombreuses en agriculture. Elles sont toujours bien minoritaires, environ un quart sont à la tête d’une exploitation, 30 % en agriculture biologique. Cependant, la Fédération nationale de l’agriculture biologique s’est posé la question de la quasi absence des femmes dans ses instances représentatives en 2018. Le Gab29 s’est interrogé aussi et s’est fixé un objectif de parité de son conseil d’administration en 2019, tout en constatant que la réalité avait dû mal à suivre les intentions.

Des rencontres paysannes et des formations non mixtes

Il a donc fallu passer à l’action volontariste. Le Gab29 a donc proposé à ses adhérentes de se retrouver une ou deux fois par an, en morte saison (l’hiver), pour échanger librement sur les questions qui les préoccupaient. Un groupe se retrouve en Iroise, un dans le pays de Morlaix et un troisième au sud du Finistère. Un nouveau groupe va voir le jour à Châteaulin. Plusieurs sujets ont émergé lors des discussions : manque de temps, charge mentale, répartition genrée des tâches, sentiment d’illégitimité pour certaines tâches…

Peu à peu, les groupes se sont centrés sur un thème : interaction des temps professionnels et personnels pour 2 des groupes et confiance en soi/prise de parole pour le troisième.

Peu à peu, des souhaits de formation ont émergé de ces rencontres paysannes et le Gab a donc créé des ateliers volontairement en non mixité pour permettre aux participantes de poser des questions ou d’expérimenter sans complexe, qu’il s’agisse de la conduite de tracteurs ou de l’utilisation de la tronçonneuse.

Une autre formation dédiée à la santé des agricultrices permet aussi de travailler sur les postures, la physiologie féminine et l’impact du cycle menstruel.

Diagnostiquer le degré d’inclusion et d’égalité dans les fermes

Pour 2024, le Gab29 prépare un diagnostic destiné aux exploitations agricoles où travaillent des hommes et des femmes, généralement en couple. Le diagnostic passera par une visite et un examen des matériels et équipements, aménagements de la ferme et un échange sur la répartition des tâches, l’organisation du travail et les prises de décision au sein de la ferme.

En outre, le Gab29 intervient dans les établissements agricoles (lycées, Maisons familiales rurales) pour inciter les élèves à s’interroger le plus tôt possible sur les stéréotypes et les pratiques liés au genre.