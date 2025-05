La préservation de la biodiversité est une question de survie de l'espèce humaine. Pour faire face aux défis écologiques, on peut s'appuyer sur la nature elle-même. Découvrons comment avec l'Agence bretonne de la biodiversité.

Le site internet de l'Agence bretonne de la biodiversité

On assiste actuellement à un effondrement de la biodiversité partout sur la planète ; en raison des activités humaines, les habitats des autres vivants reculent (artificialisation des sols, sur exploitation des ressources, changement climatique, pollutions diverses).

La sixième extinction de masse du vivant et son impact sur l'humanité

Mais la chute des effectifs d'insectes, d'oiseaux est un enjeu non seulement de patrimoine et d'esthétique, mais aussi et surtout, de survie de l'espèce humaine. Notre eau, notre nourriture, notre santé, notre bien-être, sont clairement menacés par la perte de la biodiversité. L'air que nous respirons, le climat lui-même dépendent aussi de la présence des autres espèces. De la vie du sol (bactéries) nécessaire à l'agriculture, à la régulation des températures ambiantes, en passant par la limitation des crues ou des sécheresses, le vivant non humain a son rôle à jouer, même si les humains - de plus en plus déconnectés des milieux sauvages - n'en ont pas toujours conscience.

Un référent breton pour défendre la biodiversité

L'Agence bretonne de la biodiversité est un établissement public qui fait office de "guichet unique" de la biodiversité à l'échelle de la Bretagne, tout en travaillant en complémentarité avec l'Office français de la biodiversité. Son équipe apporte accompagnement, ingénierie aux collectivités locales, associations ou entreprises dans leurs projets de préservation ou de reconquête de la biodiversité ; elle aide notamment à trouver les financements des actions ; l'agence participe aussi à l'animation, la mobilisation de toutes les structures liées à la question. Elle n'a pas de mission de "police" de l'environnement qui est du ressort de l'OFB.

Comprendre les liens entre biodiversité et climat

Antoine Le Roux quant à lui est chef de projet Solutions d'adaptation fondées sur la nature, un concept assez récent puisqu'il a été formalisé en 2016 par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Les services rendus par les milieux comme les prairies humides, les forêts, sont multiples et singulièrement pour réguler le climat, faire face aux impacts de ses changements qui sont déjà là. Pour s'adapter aux intempéries plus nombreuses, on pourra s'appuyer sur la nature. L'arbre et le végétal en ville seront précieux et même indispensables pour rafraîchir l'ambiance quand les canicules seront la règle. En outre, les arbres absorbent partiellement les pollutions aux particules fines ; on sait aussi que la vue du végétal améliore la santé mentale...

En zone rurale, la protection et le développement du bocage ou des zones humides jouent un rôle dans le ruissellement et la limitation des inondations, abritent les oiseaux qui régulent les populations d'insectes ou améliorent la résilience en période de sécheresse.

L'entrée par la question climatique permet à l'Agence de sensibiliser de nouveaux acteurs au défi de la biodiversité, en particulier les entreprises qui ne se sentaient pas forcément concernées par la question et qui, en comprenant les liens, finissent par s'y intéresser.