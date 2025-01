Toujours bon pied bon œil, l'association Addes Botmeur continue à promener le public sur les sentiers des monts d'Arrée au fil du légendaire local, d'un korrigan à l'autre... Youenn Daniel l'un des conteurs de l'association nous présente le programme de ce début d'année 2024.

Le site internet de l'association Addes-Botmeur

La pandémie de Covid puis les incendies de l'été 202 et la tempête Ciaran de novembre 2023 ont un peu secoué l'association mais elle tient bon. Cette année 2024 encore son équipe continuera à promener quelques 200 fois le public sur les crêtes ou dans les vallées des monts d'Arrée, sous la Lune ou au petit matin, au fil des contes, musiques, découvertes naturalistes. Même les balades les plus anciennes - les randonnées naturalistes - attirent toujours !

Des vacances de février bien colorées

Pendant les petites vacances, c'est surtout un public finistérien qui vient suivre les balades et randonnées contées ; c’est à ce moment là que l’association propose ses événements uniques, comme la rando-surprise ou encore le Carnaval des lutins en cette période du Mardi-gras ; ou la Ronde des korrigans qui aura les couleurs du printemps en ces vacances de février (il s’agira d’aider le petit peuple à recolorer les fleurs). Et qu'on se le dise, un Korrigan farceur veut absolument partir en Amérique !

Parfois, les balades les plus anciennes sont revisitées à la faveur d'un partenariat local comme la randonnée du petit matin de dimanche 18 février 2024 (7h40) qui se fera depuis Ti menez Are à Brasparts où a lieu le festival de photo animalière.

Les scénarios des randonnées sont de toute façon peu à peu renouvelés au fil des années.

Appel à bénévoles pour permettre l'accès des randonnées aux personnes à mobilité réduite

Addes-Botmeur veille aussi à accueillir au mieux toutes les personnes en situation de handicap. Elle lance un appel à bénévoles pour aider à l’accessibilité des balades ; l’association a en effet acquis 6 joëlettes, fauteuils portés qui permettent à des personnes à mobilité réduite de suivre des circuits impraticables pour les fauteuils roulants ; Les joëlettes peuvent aussi être proposées à la location. Des converseurs pour les boucles magnétiques peuvent permettre aux personnes déficientes auditives de mieux suivre les contes et musiques qui jalonnent les circuits. Pour les personnes déficientes visuelles des balades ont été proposées et même des ateliers photos pour des personnes totalement aveugles.

L'association continue d'ailleurs à proposer des ateliers : bricolages à partir d’éléments naturels, en lien avec le légendaire (fabrication de maisons de korrigans, dessins en pigments naturels).

Certaines balades sont quasiment des spectacles en déambulation. Et depuis peu, l’association propose aussi des spectacles statiques, en extérieur ou en salle, toujours à base de contes ou de musique, comme la veillée d’hiver animée par Youenn Daniel et Fred Boudineau. On a déjà évoqué sur cette antenne Mikak, la fille de l’océan qui puise du côté du légendaire inuit.