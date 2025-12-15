Action culturelle et accompagnement d'artistes à Run ar Puns en 2026

L'équipe de Run ar Puñs à Châteaulin nous présente ses projets phares d'action culturelle et l'accompagnement des artistes en 2026 : podcast musical et agricole, bal afro-électro, composition rap ou concert croisé de 3 à 103 ans !

Lors de cette saison en cours, la chargée d'action culturelle de Run ar Puñs, Solenn Rollando, chapeaute neuf projets longs et cinq projets ponctuels, auprès de publics très variés du centre Finistère. Le plus immédiat est lancé le 16 décembre 2025 ; il a pour titre Fourches et mêle musique, images, podcasts et agriculture à la MFR de Pleyben où trois artistes (François Joncour Arnaud Kermarrec-Tortorici et Antoine Pasqualini) travaillent avec des élèves de première en résidence de trois jours.

L'action culturelle de Run ar Puñs en 2026

Dès mi-janvier, le duo Ventolune propose aux jeunes de la Mission locale de Châteaulin de travailler autour des liminal spaces, ces lieux de passage, de transition soudains vides de population, où l’on ressent une étrange familiarité, un sentiment de nostalgie mêlé à un certain malaise, un peu comme dans un rêve étrange. Les jeunes pourront s’emparer de ce concept et de ces lieux par le biais du field recording (prises de son en extérieur), du sampling (échantillonnage de sons) et de la création sonore électronique, acoustique et organique.

Chaque projet d'action culturelle se décline en une phase de création (parfois condensée sur quelques jours, en "résidence"), suivie d'une restitution publique : écoute collective, concert ou... bal participatif, comme ce sera le cas pour un autre projet phare, Ouaga 2000, mené avec les trois classes de 5e du collège Pierre-Stéphan de Briec. Une chanteuses-chorégraphe et deux musiciens - Amadou Diao, Évelyne Mambo, Gurvan Loudoux - vont aider les jeunes à créer un bal afro-électro, inspiré des maquis (bars d'Afrique de l'Ouest), auquel tout le monde pourra participer en mars 2026 (avant un concert des artistes sans doute en juin).

Avec l'ITEP de Toul ar C'hoat, le Run travaille depuis des années ; cette saison autour de la création d'une chanson avec les élèves de 4e, les jeunes adultes du dispositif Tremplin et deux artistes, Toallita, rappeuse, plasticienne et art thérapeute brestoise et Don Gabo, rappeur, batteur, percussionniste, beatmaker, producteur et technicien son de Saint-Nic.

Les publics de l'action culturelle de Run ar Puñs peuvent être très variés comme en atteste le projet intergénérationnel Mondo marmaille de Juliette Guignard, flûtiste, chanteuse, documentariste et Manu Arné, guitariste, chanteur, et qui consistera à créer un concert avec les résidentes et résidents de l'EHPAD municipal et les tout-petits de la crèche associative Les Poussins de Crozon.

L'accompagnement des artistes par Run ar Puns en 2026

Souvent, des passerelles se nouent entre les actions culturelles et l'accompagnement mené par Germain Vaudaux, même si cet appui est conçu sur-mesure. Il peut se décliner en production mutualisée avec d'autres structures, résidences de création en immersion (avec hébergement au hameau de Run ar Puñs). Généraliste, l'accompagnement porte aussi bien sur la création pure (coaching vocal, composition, arrangements) que sur la sélection des titres pour créer un set de concert, la mise en scène ou les aspects juridiques et économiques de l'activité artistique. L'implication des artistes dans les actions culturelles est fortement encouragée.

Chaque année, le dispositif Run ar pousses propose à tous les artistes du Finistère qui ont réalisé un set et souhaitent le produire sur scène de candidater (81 cette année) ; deux sont retenus et accompagnés jusqu'au concert en février.