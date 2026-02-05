Depuis une dizaine d'années, le Civam du Finistère coordonne un accueil social à la ferme chez quelques membres du réseau. Des publics qui ont besoin d'un temps de pause, d'une demi-journée à quelques jours, viennent se ressourcer à la campagne, surtout des enfants de l'Aide sociale à l'enfance, comme le fait Delphine Dufossé à L'Hôpital-Camfrout.

Une émission mensuelle de Lem, la quotidienne, réalisée en partenariat avec le réseau Civam du Finistère

Le site internet de Keranot à L'Hôpital-Camfrout

Le réseau national des Civam et le réseau Accueil paysan ont lancé l'accueil social à la ferme il y a une dizaine d'années et le Civam du Finistère s'est tout de suite senti concerné. Les organismes sociaux étaient demandeurs en effet de possibles séjours "de rupture" de leurs publics : enfants placés, personnes adultes en précarité, en situation de handicap, en soins psychiatriques, ou victimes de violence, etc. La dizaine de membres du Civam du Finistère accueillent principalement des enfants de l'Aide sociale à l'enfance qui souhaitent des vacances ou dont la famille d'accueil a besoin d'un répit. Médiation animale, pépinière de fruitiers, élevage de brebis, chambres et tables d'hôtes, toutes les personnes qui accueillent sont connectées à la nature et tiennent à produire une alimentation de qualité. Le Civam les accompagne, leur propose des visites, des temps d'échanges entre elleux, des formations spécifiques. L'accueil d'enfants ou d'adultes en difficulté ne s'improvise pas. Il faut pouvoir articuler son temps de travail à la ferme et le temps qu'on consacre à la personne accueillie, généralement individuellement. Chaque accueillant/e définit son public et ses limites. On est indemnisé pour l'accueil et on peut arrêter quand on veut. Il faut aussi fournir une attestation d'honorabilité, signer une charte, accepter les visites chez soi et participer aux réunions du groupe d'accueil social à la ferme.

L'apaisement après un séjour à la campagne

Installée à Keranot, sur la commune de L'Hôpital-Camfrout, Delphine Dufossé propose chambres et table aux randonneurs de passage ; elle entretient aussi une micro-ferme maraichère et transforme ses légumes. Lorsqu'elle a suivi la formation "De l'idée au projet", Delphine a été invitée par le Civam à réfléchir à l'accueil social à la ferme ; d'autant plus qu'elle avait été animatrice nature auparavant. Depuis près de 10 ans, elle reçoit donc des enfants le week-end et pendant les vacances, pour deux jours ou plus, en toute saison, certains régulièrement, d'autres ponctuellement. Les enfants sont invités à participer aux travaux du jardin et à la vie de la maison (on cuisine ensemble), en respectant un certain rythme. Le site en pleine nature est aussi l'occasion de s'émerveiller devant la vie sauvage ou au contact des éléments. Delphine apprécie le partage et les réactions étonnées des enfants. Même s'il y a parfois des expériences désagréables (vols, dégradations ou fugues à l'adolescence), les bienfaits des séjours à la ferme sont souvent liés à ces immersions dans le plein air ! Globalement, le constat est partagé : après un séjour, même court, à la campagne, enfants comme adultes ont trouvé l'apaisement. Surtout au contact des animaux, ne serait-ce que le chien ou le chat. Le Civam a d'ailleurs lancé une étude pour évaluer plus précisément les bienfaits de l'accueil social à la ferme pour les enfants.