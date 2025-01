L'association Inservet 29, jumelée avec Abi29, vend toute l'année des vêtements et accessoires de mode d'occasion dans ses boutiques de Brest, Châteaulin et Quimper. À Douarnenez, où est installée une unité de tri des vêtements, l'événement attendu chaque hiver c'est la braderie des Gras ! Cette année, elle a lieu le samedi 27 ET le lundi 29 janvier 2024 dans les locaux de l'association zone de Lannugat. On y trouvera déguisements, accessoires, robes de mariée, fausses fourrures et costumes.

L'événement Facebook braderie des Gras d'Abi29 à Douarnenez

L'association Abi 29 se charge de récolter, trier et revaloriser les textiles et cuirs qui sont donnés dans les bornes métalliques dans tout le Finistère. L'association Inservet 29 gère quant à elle les trois boutiques dans lesquelles sont revendues les vêtements, chaussures et accessoires de mode qui sont encore au goût du jour et en bon état. Les boutiques Abishop sont situées à Quimper, Brest et Châteaulin.

À Douarnenez, où se trouve l'un des centres de tri d'Abi29, il n'y a pas de boutique mais chaque année avant le carnaval des Gras de Douarnenez, la grande braderie permet à toutes et tous de dénicher à petits prix les déguisements, accessoires, robes de mariée, fausses fourrures et costumes indispensables à la fête !

Cette année, la braderie a lieu pendant deux jours, le samedi 27 janvier 2024 et le lundi 29 janvier 2024 dans les locaux d'Abi29 zone de Lannugat à Douarnenez, de 9h30 à 17h30 sans interruption.

Parmi les autres actualités de l'association, un recrutement en cours pour une personne en contrat d'insertion vente en boutique à Quimper et, en février, une vente de jeans Levi's.