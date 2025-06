Édith Joseph et Marion Trannoy-Voisin présentent Île(s), la nouvelle exposition de l'Abbaye de Daoulas, conçue en collaboration avec le musée de la Corse. On y plonge dans les vies insulaires du monde entier.

Du 6 juin au 30 novembre 2025, le centre culturel de l'Abbaye de Daoulas accueille l'exposition Île(s).

En huit thèmes, l'exposition propose une exploration complète et complexe des îles et de l'insularité. À la fois une exposition historique, anthropologique, scientifique et même artistique, Île(s) est un véritable voyage à travers la réalité et l'imaginaire de ces "étendues de terre entourées d'eau". Cette expo-évènement est une réadaptation de celle qui s'était tenue en 2015 au Musée de la Corse à Corte. Pour l'occasion, Édith Joseph, responsable du service des expositions pour Chemins du patrimoine en Finistère, et Marion Trannoy-Voisin, chargée de mission à la citadelle de Corte, se sont alliées afin de réhabiliter un sujet politique, historique et géographique toujours d'actualité. Île(s) se pose comme un récit d'exploration agencé à la manière d'un océan fictif sur lequel le visiteur est invité à naviguer et à découvrir des cultures de tous les horizons. Des Caraïbes au Ponant, en passant par la Corse, nous sommes embarqués dans une riche traversée entre œuvres d'art, objets du quotidien, créations contemporaines, musiques, références littéraires, et bien plus encore. Les huit thèmes mis en avant ici sont par exemple l'île, un monde en soi, centre du monde ; l'île paradoxe ; l'île système ; espace et temps insulaires…

Une exposition, plus de quarante prêteurs

L'exposition se pose comme un dialogue original entre les îles bretonnes et celles des quatre coins du globe. Les enjeux soulevés hier et aujourd'hui par l'insularité sont mis en avant à travers une vaste collection d'objets prêtés par plus de quarante organismes, auxquels se mêle une sélection d'œuvres contemporaines qui servent de fil rouge à l'exposition. Ainsi la reproduction d'un parchemin du XVᵉ siècle prêtée par la Bibliothèque royale Albert Iᵉʳ de Bruxelles peut côtoyer un hameçon polynésien du XIXᵉ siècle venu du Musée du quai Branly à Paris au même titre qu'une faïence contemporaine du Musée départemental breton de Quimper représentant des porteuses de goémon. Cette impressionnante liste de prêteurs montre bien toute la richesse et la complexité de l'exposition. Île(s) propose aux visiteurs plus qu'un panorama de l'insularité — réelle et conceptuelle — une véritable immersion. En effet, de nombreux témoignages contemporains viennent alimenter une base matérielle déjà foisonnante. Des vidéos, des enregistrements, des films... éclairent la vie de milliers d'inconnus pour qui le quotidien et l'histoire sont intimement liés à une île, des îles. Les îles bretonnes et leur diaspora sont mis en avant au même titre que l'histoire des migrations forcées d'hier et d'aujourd'hui.

Un récit humain et matériel sous forme de navigation

L'exposition Île(s) s'attache en effet à retracer toute la pluralité des situations contenues dans le concept de migration. Les déplacements forcés du commerce triangulaire sont mis en regard avec l'impérialisme européen et les Grandes Découvertes. Le statut et le parcours des migrants d'aujourd'hui est proposé dans une lecture philosophique et artistique. Les évadés fiscaux modernes sont posés en parallèle des pirates d'autrefois. À travers des archives, œuvres et textes, l'exposition invite les visiteurs à s'embarquer sur le trajet de tant d'autres avant eux, mais aussi à barrer eux-mêmes leur navire au cours du voyage. En effet, l'exposition est habilement agrémentée de divers jeux mécaniques ou électroniques auxquels les visiteurs peuvent participer pour tester leurs connaissances ou tout simplement s'amuser.

Une odyssée complexe à découvrir jusqu'en novembre 2025

Jusqu'au 30 novembre 2025, embarquez dans un voyage imaginaire sur les traces des îles du monde. Explorez les notions d'émerveillement et d'exil soulevées par l'insularité. À la manière d'Ulysse, évadez-vous sur les mers du monde à pied, à la nage ou en bateau.

Toutes les informations et tarifs sont disponibles sur le site des Chemins du patrimoine du Finistère.