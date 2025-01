La claque de la langue française par l'ABAAFE !

Pascale Maunier-Barrau est coordinatrice de formation à L'Association Brestoise pour l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour les étrangers ( ABAAFE). Elle est venue nous expliquer son fonctionnement, nous parler aussi des difficultés rencontrées et de ses astuces et ses méthodes pour un apprentissage visant l'utile et le quotidien. Laura Huon, en service civique, touchée par ces stagiaires, exprime son ressenti sur sa mission.

L'Abaafe est une association Brestoise fondée en 1999 L'ABAAFE est une association Brestoise fondée en 1999 qui dispense des cours d'alphabétisation et de français langue étrangère aux adultes d'origine étrangère. L'objectif est d'améliorer l'accueil et l'intégration des personnes qui vivent sur le territoire brestois. Avec l'aide des bénévoles, elle a grandi de 70 à 750 stagiaires par an,Ce sont près de 90 bénévoles qui assurent chaque année la formation linguistique des stagiaires. Ils sont accompagnés par 5 salariés permanents. . Malgré un incendie en 2005, l'association est restée dans le quartier de Pontanézen, les cours sont dispensés dans cinq équipements de quartiers répartis sur la ville de Brest afin d'être au plus près du public.

L'association accueille un grand nombre d'adulte débutants dans la langue française mais aussi des personnes soucieuses de perfectionner leur maîtrise du français. Avec plus de 80 nationalités parmi les stagiaires, la diversité linguistique est immense, incluant des langues peu connues, régionales ou minoritaires. Sans langue commune pour la traduction, l'enseignement du français est alors un défi enrichissant.

L'enseignement magistral de la langue est exclu, il est donc véhiculé de manière pratique, avec un accent sur la communication orale à partir situations quotidiennes. L'approche pédagogique est complète, intégrant grammaire, phonétique et orthographe, même si l'acquisition de cette dernière peut prendre du temps.

L'association aborde les défis des stagiaires dans leur quotidien, en collaborant avec des structures de l'insertion socioprofessionnelle, des associations de solidarités, des permanences d'informations et d'accès aux droits. . Elle offre un accompagnement personnalisé, notamment pour les minorités sexuelles et les femmes, et s'adapte aux besoins individuels, y compris pour les problèmes de logement et d'emploi. L'association valorise l'implication des bénévoles dans l'accompagnement global des stagiaires. En service civique, Laura a rejoint l'association pour enseigner le français aux adultes étrangers, une expérience formatrice qui lui a permis de s'adapter à la diversité culturelle et linguistique des apprenants.