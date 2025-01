Wagner, Ukraine et Françafrique, une drôle de musique...

BIEN AU CONTRAIRE #10

Bien au Contraire, l’émission qui réfléchit sans en avoir l’air !

Les coulisses des coulisses des conflits actuels, voilà rien moins que ce que vous propose ce numéro de Bien au Contraire, visiter l’arrière-cuisine des affrontements entre nations, aussi bien en Europe que sur le continent africain. Comment s’organise les services de renseignement, qu’est-ce qui se joue aujourd’hui à Saint-Pétersbourg, Moscou, Niamey, en Centrafrique ou au Mali ? Que s’est-il passé dans la tête de Prigogine lorsqu’il a lancé son simili-putsch, cette provocation sans avenir qui lui a valu quelques ennuis aéronautiques, prévisibles pour ne pas dire inévitables ? Poutine a-t-il encore la haute main sur la hiérarchie militaire ou sur la myriade d’officines de renseignements russes ? Comment la France a pu se laisser chasser aussi facilement d’Afrique, son pré carré depuis des dizaines d’années ?

Notre invité, Vincent Crouzet, agent de terrain pendant plus de vingt ans pour la DGSE, en particulier en Afrique, au sein de multiples groupes de guérilla, répondra à toutes ces questions. Devenu romancier, à l’inspiration largement autobiographique, ses romans fourmillent de révélations et de descriptions du fonctionnement du Service Action des renseignements français. Sa dernière publication, sous le pseudonyme de Victor K. ; Louve Alpha, parue aux éditions Robert Laffont, traite de l’affrontement sans merci entre le colonel Coralie Desnoyers et un commandant du groupe Wagner, à la sauvagerie légendaire, Demon. Nous ne pouvions pas passer à côté de son éclairage très professionnel sur cette actualité dramatique, ce genre d’informations ne se traitent pas en quelques minutes.

Le Livre

LOUVE ALPHA - Victor K. - Éditions Robert Laffont

Série : SERVICE ACTION

L’auteur

Né en 1964, Vincent Crouzet fut pendant vingt ans membre de la DGSE, grand spécialiste de l'Afrique et de ses conflits. Il demeure un expert du monde du renseignement ainsi que de la géopolitique du diamant et des zones de crise. Il est l’auteur de plusieurs livres d’espionnage dont Le Seigneur d’Anvers (2009), Villa Nirvana (2007), Radioactif (Belfond - 2014), Retex (Éditions Le Passeur – 2017), et d'un livre sur un scandale d'État, l'affaire Uramin (Une affaire atomique – Robert Laffont – 2017), ainsi qu’en 2020, du superbe Vesper (Robert Laffont). Sous le pseudonyme de Victor K, il est l’auteur d’une série de romans décrivant le fonctionnement du Service Action de la DGSE dans le chaudron de l’actualité d’aujourd’hui. Trois volumes sont déjà parus, tous aux éditions Robert Laffont, Cible Sierra, Sauvez Zelensky ! et Louve Alpha.