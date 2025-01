Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

Thx 1138

Bruits de caisses qu’on bouge

Cliquetis

Bon il est passé où encore ..

Ha te v’la , ha non,non,non ne bouge plus

Cliquetis

Hé merde !

Je t’en foutrais moi, d’un robot introverti …

Avant de vous parler de THX 1138 , il faut que je vous raconte l’histoire du professeur Rhoman

Il va naitre en le 20 mars 2172 à Nitra dans la Slovaquie de votre époque

C’est une petite ville située à 100 km environ à l’est de Bratsilava , la capitale

D’extraction aristocratique, Josip Rhoman a une jeunesse des plus calmes et heureuses, le charme rassurant de la banalité comme on dit.

Parcours scolaire sans faute, ses différents professeurs décriront un élève au fort potentiel mais totalement effacé

Après l’enfance, l’adolescence ne verra aucune inflexion de son attitude

Pas ou alors peu d’amis, une vie sociale proche du néant, sans qu’il ne fasse part d’un quelconque ressenti à ce sujet

C’est un solitaire et cela lui va

Pour ses études supérieures il se tourne sur les conseils de ses professeurs vers un parcours scientifique ,et là pareil : de très bons résultats mais aucune implication émotionnelle

C’est à la faveur d’un diner avec ses parents et un vieil ami de son père que la transformation va opérer

En l’espace d’une soirée , les parents de Josip vont découvrir un tout autre jeune homme

La cause de ce changement , le vieil ami du père , le Vicomte de La Malventré , un touche à tout de génie mais aussi aventurier

Sa fortune lui a permis de fonder une société de construction de vaisseau spatiaux personnels

Marché de niche mais très lucratif, l’exploration spatiale récréative est ,à cette époque , la nouvelle lubie du gotha mondain.

La mue du jeune homme sera quasiment physique au cours des quelques heures que durera le diner

C’est à l’écoute des divers récits tant les voyages que la genèse technique de l’entreprise du Vicomte que Josip a comme une révélation

Il a trouvé un sens à sa vie, comme il dira plus tard

C’est un choc : lui qui ne voyait rien de réellement attrayant pour lui dans le futur ; le voila au-devant d’un monde a explorer, a défricher, a jalonner

Le voila qui se voit comme l’architecte d’un nouvel univers

De jeune homme renfermé et inconsistant au début de la soirée, le voilà devenu un homme volubile et charismatique à la fin du repas

A tel point que ses parents devront l’ordonner de se taire au départ du vicomte tant il était en proie à une logorrhée quasi-inextinguible

Son retour à l’université la semaine suivante marqua les esprits tant il avait changé psychologiquement que physiquement

Bon ,sa vie sociale ne changera pas , mais les enseignants se demanderont si ce n’est pas un jumeau qui a pris sa place tant il va se mettre a animer les cours.

Et c’est tout logiquement qu’à la fin de ses études, il rejoindra le Vicomte de La Malventré au sein de son entreprise

C’est ainsi que démarrera l’expansion de la société Saint Christophe

Leader dans la conception et la fabrication de vaisseaux de luxe

Leur collaboration va faire des étincelles, le Vicomte se charge de la partie commerciale et Josip bien à l’abri dans son bureau conçoit les vaisseaux

Ce qui va parfois causer de petits accrochages, le jeune homme refusant catégoriquement de rencontrer les clients désireux de voir le génie qui exauce leurs moindres désirs quant à la conception de leur embarcation

Des personnes aussi importantes et aussi généreuses (si vous connaissiez le prix d’un vaisseau), en général on ne leur dit pas non

Et tout aussi anti-social que puisse l’ètre Josip , on se plie aux souhaits, pour ne pas dire ordres, de ce genre de client

Mais le bagou du vicomte permettra de faire passer la pilule

Et il en jouera même en fondant une légende autour du mystérieux génie qui accomplit des exploits d’ingénierie spatiale

Une partie de l’aura de l’entreprise viendra de cette histoire montée de toutes pièces mais qui plaira beaucoup aux clients

Ils adorent quand on leur raconte une belle histoire

Bon an , mal an , la société Saint Christophe va se développer et se fonder une jolie réputation dans le domaine

Josip aux fourneaux ,a diriger son équipe d’une main de fer et le vicomte , Isidore de son prénom , au contact du public

Une rumeur a circulé un moment comme quoi Isidore aurait recours à un comédien pour le faire passer pour Josip et le présenter à quelques clients triés sur le volet

Histoire de les flatter un peu et faciliter la signature d’un contrat

Ha l’égo des humains …

Mais bon tout ceci n’est que racontar des concurrents frustrés .. hum,hum

Nous voila en 2214 , les projets se succèdent et tout va pour le mieux

Josip vient d’inventer un nouveau système de propulsion le flux subductif variable

Ne me demandez pas comment ça marche ,seul Josip Rohman le sait

Et le secret est bien gardé, croyez-moi

C’est une autre histoire que je vous raconterais peut-être un jour

Isidore a vent de l’invention et veut l’utiliser dans son vaisseau personnel : le vagabond cosmique

Ce vaisseau ,c’est sa danseuse , l’objet de toutes ses attentions

La prunelle de ses yeux

Il va donc demander à Josip d’installer le nouveau moteur dans le vagabond

Mais créer un propulseur inédit, ça prend du temps, beaucoup de temps

Ça le vicomte ne veut pas l’entendre, il est plutôt impulsif le vicomte

Ça va commencer à générer des tensions dans le duo

Josip va régulièrement envoyer bouler Isidore

La complicité forgée au fil des ans commence a se fissurer

Certes au fil des ans, il y a eu des anicroches ,normal dans toute entreprise commune

Parfois les clients étaient pressés mais le vicomte savait encaisser la pression pour ne pas la transmettre à son associé

Dans le cas présent, il s’agissait d’un projet personnel et dès qu’on évoquait le vagabond cosmique , le vicomte avait tendance à redevenir un enfant gaté

Et a force de supplication, de flatteries voire même de menaces, le moteur à flux subductif variable est enfin prêt

A grand renforts de publicité, Isidore annonce la première croisière de son vagabond équipé du moteur révolutionnaire

Le 30 aout 2116 le vaisseau de se détache du chantier spatial Saint Christophe et part vers Mars qu’il rejoindra en 15 heures…

Visiblement l’invention de Josip fonctionne à merveille

Ce dernier observe la progression du vaisseau depuis son bureau

Les rapports entre lui et le vicomte sont toujours un peu tendus et il a aimablement refusé l’invitation a participer à la croisière inaugurale

Outre le fait qu’il soit devenu de plus en plus insociable ,on lui prête des intentions , comment dire moins charitable

Le vagabond cosmique, une fois passé Mars va faire fonctionner son moteur à pleine puissance et filer comme une flèche à travers le système solaire

Un léger problème va se déclarer après le passage de Mars, les communications vont couper sans prévenir

Un problème d’interférence probablement, normal sur un vol inaugural, il y a toujours des dysfonctionnements

Etonnant tout de même, le vol d’essai en automatique n’avait pas révélé ce problème

Bref , pas de soucis, on aura le fin mot de l’histoire quand le vaisseau ralentira au large de Pluton dans 48 h

Sauf que ..

La station en orbite plutonienne ne recevra aucun message et verra le vaisseau chromé la dépasser allègrement sans même faire mine de ralentir

A cette époque il n’y aura pas beaucoup de mission d’exploration en dehors du système solaire

I y en aura 2 Viking 4 et 5

Elles seront déroutées pour intercepter la trajectoire du vagabond

Peine perdue, l’engin a acquis une telle vitesse que seule Viking 5 la plus éloignée du système pourra prendre quelques photos et tenter une communication radio qui échouera

Au bout de 4 jours, le faible écho radar s’estompe et avec lui tout espoir de récupérer le vaisseau

Les experts de tous poils vont alors se perdre en conjectures incriminant a tour de rôle, le nouveau moteur, un suicide du vicomte, un sabotage d’un concurrent ou même un sabotage de la part de Josip

Ce dernier sera même convoqué devant une commission pour expliquer ce qui a bien pu se passer

Mais ne pouvant ou ne voulant pas expliquer le fonctionnement de son moteur , il va rapidement passer pour le méchant de l’histoire qui a voulu se venger de son associé qui prendrait trop la lumière et le laisserait dans l’ombre à réaliser le travail ingrat

Son manque d’aisance en public va finir de convaincre l’audience de sa culpabilité

Seul un manque de preuve lui évitera une mauvaise fortune judiciaire

Dorénavant considéré comme celui qui a fait disparaitre le vicomte , figure appréciée du grand public

Josip est maintenant jeté au banc de la société et viré de l’entreprise Saint Christophe

Mais il ne va pas pour autant se laisser abattre et va monter sa propre boite

Pas pour faire la même chose qu’avant ,en tout cas pas tout à fait

Oui il va fonder une entreprise de fabrication de vaisseaux mais il n’en vendra aucun

Il a alors une idée fixe, retrouver Isidore de la Malventré

Pas par culpabilité, il n’en a jamais fait preuve mais pour prouver au monde qu’il n’y est pour rien ,en quelque sorte pour laver son honneur

Et plus prosaïquement , savoir ce qu’est devenu son moteur révolutionnaire

Il va s’investir totalement dans cette recherche que d’aucun estime vaine

Il travaillera tout seul , à la fois parce que peu de gens le porte en haute estime et il ne fait plus guère confiance à qui que ce soit

Il va construire des sondes robotisées qui vont sillonner l’espace en dehors du système solaire

Son supercalculateur ,dont il a personnellement dirigé la conception, a prédit plusieurs trajectoires probables du vagabond , autant de sondes suivront ces trajectoires

Et comme cela ne suffisait pas, il va encore améliorer son moteur à flux subductif variable , rebaptisé Vestale

Moteur qui peut maintenant atteindre 40 % de la vitesse de la lumière

Là aussi pour une raison bien simple : le vicomte a disparu depuis 2 ans

Si il se deplace encore à la dernière vitesse observée, il faut un vaisseau beaucoup plus rapide pour le rattraper

Et plus le temps passe , plus la vitesse de l’engin d’interception doit grimper

Au fil du temps, on oublie Josip qui ne sort que très peu de son atelier et ne rencontre personne

Une sorte d’Hermite ingénieur ,supposément tombé dans la folie et qui cherche désespérément à attraper un arc en ciel

Hors il est tout ce qu’il y a de plus lucide , c’est juste sa façon de voir le problème

Il a un objectif et il va s’y atteler jusqu’à ce qu’il l’atteigne en faisant fi du monde qui se moque de lui

Le mystérieux professeur Rohman et son armada de robots explorateurs

Et un jour ,le 15 avril 2119

Josip Rohman va embarquer à bord de son tout dernier vaisseau

Personne ne le verra partir , tout coupé du monde, il ne dit à personne qu’il avait retrouvé la trace du vicomte et qu’il partait à son secours

Cette date , il la donnera bien plus tard

C’est à peine si le réseau de surveillance orbital de la Terre remarquera le faible écho radar d’un vaisseau inconnu se déplaçant à une vitesse jamais vue

Son retour sera moins discret

6 mois et 2 jours plus tard, un vaisseau nimbé d’un halo de plasma entrera dans le système solaire

Il sera détecté de loin et son parcours suivi de près

Un vaisseau de la défense terrienne l’accostera

Et à bord ,les militaires trouveront un Josip Rohman en pleine possession de ses facultés mais totalement extenué

Comme à son habitude il ne dira pas grand-chose sur sa mission mais il laissera aux interrogateurs une impression de : « la manifestation d’un esprit possédé qui a vu quelque chose, un évènement, qui le dépasse totalement »

Et pour que quelque chose dépasse Josip , il faut se lever tôt

On aura le fin mot de l’histoire

Mais ce sera après la disparition « officielle » de Josip

Je dis officielle, car vous vous en rendrez compte ,c’est un peu flou

Quelques mois après son retour fracassant, il va entrer en contact avec le controversé chercheur Simon Labertha

Controversé à cause de ses théories fumeuses de mondes parallèles

Selon lui, il existe une multiplicité de mondes parallèles , un nombre faramineux en constante augmentation

Et il aurait conçu une machine pour les explorer

Machine qui bien évidemment n’a jamais fonctionné devant témoin , Labertha voulant garder le secret absolu sur le fonctionnement de ladite machine

Un point commun avec Rhoman

Ce culte du secret viscéral …

Selon les confessions de Labertha , Josip l’a contacté pour utiliser sa machine pour retrouver quelque chose dans un des mondes parallèles

Dans son expédition de sauvetage pour retrouver le Vicomte De la Malventré, Josip aurait été le témoin de quelque chose

Rien que d’évoquer ce souvenir Rohman ,serait presque rentré en trance tant la violence de la chose est phénoménale

Mais pas de la violence brute, pas de déferlement de haine

Une saturation des sens, une submersion psychologique, un débordement de l’esprit

Il n’aurait pas vu au sens strict du terme, il aurait plutôt ressenti

Aucun mot ne serait assez précis ,puissant , percutant pour décrire ce qu’il a vu

La seule comparaison qui pourrait sans aucune mesure traduire ce qu’il a perçu , c’est un peu comme une fourmi qui perçoit l’existence des humains

Physiquement, l’humain et la fourmi occupe le même plan physique mais cette dernière n’a pas conscience de différenciation de l’humain par rapport au reste du monde

C’est comme si tout d’un coup l’univers vous chuchotait à l’oreille, et que par la mème vous découvriez qu’il était conscient de sa propre existence et qu’il pouvait se rendre compte de la votre en particulier

Tutoyer l’univers en tète à tète

De quoi faire tanguer le plus stoïque d’entre nous

Josip est bien conscient qu’il ne pourrait plus retrouver cette epiphanie cosmique

Mais c’est plus fort que lui , il veut la retrouver

Il aurait du se faire une raison , en faire son deuil

Mais non Josip , il l’a prouvé tout au long de sa carrière, il n’accepte pas l’impossibilité pourtant inéluctable de certaines choses

Il va donc se perdre dans toutes sortes de voies de recherche pour arriver à ses fins , sans succès

C’est ainsi qu’il va contacter Labertha et ses théories fumeuses

Pour s’apercevoir que la fameuse machine ne marchait pas si bien que ça

Le jour de cette découverte, Simon Labertha manqua de peu de passer de vie à trépas

La seule fois où Josip fit preuve de violence physique ,il a failli tuer le pauvre chercheur …de ses mains tant sa fureur était à son paroxysme

Mais alors que les mains de Josip écrasaient le cou d’un Simon au visage violacé , il eu une fulgurance et d’un coup il laissa tomber sa future victime pour commencer a griffonner des croquis sur le premier mur à sa portée

Josip Rohman dans tout sa splendeur

Une semaine plus tard la machine fonctionnait parfaitement

A partir de ce jour une armée de robots explorateurs sera envoyée dans chaque monde parallèle découvert par le duo

Ce qui créera parfois des situations ubuesques ,d’autant que les robots étaient doté d’une IA pour le moins espiègle

Rohman avait décrété que pour faire un bon explorateur il fallait faire preuve de malice

A ça, ils l’étaient malicieux

Je vous raconterais leur différents exploits un jour

Ce serait au cours d’une de ces explorations parallèles que Rohman aurait disparu ,d’après Labertha

Saura t’on le fin mot de cette histoire pas sur …

Vous devez vous dire, il est bien gentil avec ses histoires mais THX 1138 , il arrive quand ?

J’y viens

Au fil de ses recherches il tomba sur le monde parallèle 586

Les sondes qui en revinrent témoignèrent des évènements qui s’y sont déroulé , il y a quelques années de ça

La catastrophe de tchernobyl s’est deroulée en avril 1986 et a contaminé une partie de l’ukraine et tué des milliers de personnes

Bilan déjà effroyable mais qui aurait pu être depassé par celui qui est arrivé sur le monde parallèle N° 856

A Tchernobyl après la première explosion , on s’est rendu compte que le cœur du réacteur nucléaire s’était mis à fondre et a descendre dans le fondation de la centrale

Hors séparée de quelques mètres, il existait une énorme accumulation d’eau destiné au refroidissement des réacteurs

Si jamais le réacteur fondu atteignait ce réservoir , l’explosion serait cataclysmique et contaminerait gravement tout le continent européen

Dans votre monde , on a pu évacuer l’eau avant que le materiau radioactif et surchauffé n’atteigne le reservoir

Pas dans le monde parallèle N° 856

Autant l’affaire a été occultée pendants quelques jours dans votre monde autant chez les 856 comme je les appelle tout le monde l’a su très vite

Les capteurs de Europe de l’ouest ont sonné l’alarme très vite et les plus occidentaux ont eu le temps de se protéger comme ils le pouvaient

Pour les plus orientaux , les deux Allemagnes, la Pologne, l’Autriche , la Tchécoslovaquie la débandade fut complète

La population aux abois migra massivement vers l’ouest ,submergeant les états de la façade atlantique et de méditerranée

Le Royaume-Uni ferma très vite ses ports et aéroports

Il se raconte même que des avions furent abattus au-dessus de la manche…

C’est des Etats-Unis et du Japon que vint le principal des secours

Autre différence avec votre monde , 856 est nettement plus avancé dans le domaine de la robotique

C’est ainsi que vont débarquer , littéralement puisque les plus grands aéroports étaient impraticables , des légions de robots autonomes

La pointe bretonne ,la vendée et la région des landes ont vu surgir de la mer des engins de transports qui vont déverser des milliers de robots d’exploration qui vont comme dans une migration technologique ,migrer vers l’est du continent

Les américains ,et c’est constant dans les différents mondes parallèles que je connais , ont tendance à s’appuyer largement sur la technologie pour éviter de devoir engager des personnels sur le terrain

Pour ainsi dire aucun secouriste, soldat ou spécialiste des radiations ne posera le pied en Europe

Tout se fera à distance par le biais de la fourmilière cybernétique

Peut-on leur jeter la pierre ,pas vraiment il y avait autant d’européens contaminés que d’habitants aux Etats-Unis

Il n’existait aucun moyen de gérer ça efficacement

Le mieux à faire était de déterminer le foyer de la contamination et de le résorber

Après il serait peut-être envisageable d’accompagner la population en souffrance

Mais pour le moment toute cette troupe robotique se dirigeait vers Tchernobyl

Au fur et à mesure que les robots avançaient, le terrain était de plus en plus jonché de débris qu’on aurait pu confondre avec du charbon

Pas du tout, il s’agissait de morceaux de graphite ceux-là même qui constituaient la structure des réacteurs de la centrale nucléaire

La radioactivité grimpait en flèche

Et le nombre de corps des malheureux également

Je vous épargnerais ici la description des symptômes et le calvaire qu’ont enduré ces pauvres âmes

Les robots pourtant protégés en conséquence tombaient en panne les uns après les autres

Rares sont ceux qui parvinrent aux abords de ce que fut la centrale

Les premiers arrivés sur place ont été témoins d’un spectacle apocalyptique

Ce que les opérateurs américains ont vu par le biais des robots se résume en une formule : l’enfer sur Terre

Il y avait d’abord ce bruit , un hurlement continu provoqué par la convection des masses d’air au-dessus du feu

Comme si la Terre elle-même hurlait de douleur à cause de la brulure

Le feu brulait ce qu’il restait de la centrale dans un brasier verdatre

Le ciel paraissait tomber continuellement vers le sol dans des mouvements qui faisaient penser à une avalanche de suie

A 360 ° autour du site l’horizon ne se distinguait que par une lueur rougeoyante

Mais les spectateurs humains encore présent sur le site n’en avaient que faire

Leur seul but était de mettre un terme à ce brasier quasi-maléfique

Ils se battaient tels des fourmis s’agitant autour d’un feu

Ici certains maniaient pelles et pioches pour dégager les débris radioactifs pour faire de la place aux suivants équipés de lances à incendie dérisoires

Là d’autres s’étaient mis a creuser un tunnel pour attaquer le foyer par en bas

Autant de tentatives désespérées pour mettre un terme à tout ce cirque atomique

Et pendant ce temps-là , les hommes tombaient ,encore et encore

Remplacés aussitôt par des volontaires au regard vide comme pour se protéger mentalement du spectacle dans le quel ils avaient un rôle à la fois principal mais tellement bref

Thx 1138 fut le dernier robot en état de fonctionnement à capter les images d’un ultime groupe de sapeur qui ,par je ne sais quel miracle , réussira à calmer suffisamment le brasier pour que le torrent de radiations cesse de se déverser vers les contrées voisines

Ce même THX 1138 qui s’éteindra quelques instants après avoir assisté à l’effondrement du dernier héros de Tchernobyl, dernier maillon d’une chaine humaine qui aura vaincu l’atome fou.

Ces dernières images seront le symbole du courage et du dévouement de tous ces hommes qui ont donné leur vie pour sauver pas seulement d’autres vie mais un continent entier

Le mot sacrifice est bien trop faible pour décrire ce qui s’est passé ce 28 avril 1986 sur le monde 586

Thx 1138 sera récupéré quelques années plus tard et exposé dans un mausolée dédié aux victimes de cette catastrophe

Il sera remis en ordre de fonctionnement et reprogrammé pour déambuler dans le lieu mémoriel

Et me voilà a essayer de le rattraper pour le ramener dans ce mieux de mémoire après l’avoir chapardé à ces foutus pilleurs de tombe qui se sont mis en tète de voler les objets les plus marquants des différents mondes parallèles

Le programmateur, un poil poétique a voulu que le robot soit timide pour ne pas faire peur aux visiteurs et forcer à une certaine empathie

Ce qui ne va pas me faciliter la tache, mais bon ,c’est le boulot qui veut ça …