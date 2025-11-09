Vieillir et se déchaîner, un nouvel épisode de Pourquoi pas vieille ?

Nous avons souhaité répondre présentes à l'invitation de la ville de Brest à participer à la semaine bleue en rendant visible nos ateliers radio. Nous nous sommes donc réunies courant mai pour réfléchir à ce que nous souhaitions faire de cette nouvelle thématique pour 2025 : Vieillir une force à partager....L'idée était de mettre en question cette notion de force, s'assurer de ne pas l'associer à celle de performance.

Nous avons imaginé 4 personnages et 4 panneaux passe-tête pouvant illustrer, questionner ce principe de force : Tout d'abord Rosie la riveteuse pour casser les stéréotypes, parler de force physique mais aussi de résistance, d’engagement, de combat, pour qui, pour quoi ?

Ensuite, la lectrice pour matérialiser le savoir, la culture, l'ouverture au monde, la conscience politique, le rêve, l’évasion...( l'une des participantes nous partage son livre de chevet "l’art presque perdu de ne rien faire", Dany Laferrière).

Puis la Mémé déchainée (dé-chaînée), pour questionner la représentation de la vieillesse comme sagesse. L'idée ici est de se demander ce qu’on attend d’une vielle femme , mais aussi ce qui donne envie de se déchaîner ou ce qui a conduit à se libérer de certaines contraintes...

Et enfin l'image de la vieille Shiva pour faire parler les différents rôles sociaux des femmes, des vieilles femmes entre bénévolat, grand parentalité, grand grand parentalité, ressources des solidarités.

Ces personnages emblématiques nous ont permis de réfléchir individuellement et collectivement à cette histoire de force à partager... Quelle place on nous donne et on se donne dans la société. Qu’est ce qu’on veut, qu’est ce qui est possible de faire ? Comment s'outiller pour prendre du recul, s’autoriser à…, ne pas s'isoler.

Définition Force : Energie musculaire qui permet à un être vivant de réagir face à d’autres êtres, d’agir sur son environnement (Atilf, le trésor de la langue française, cnrs université de Loraine)

Ce qui modifie l’état de mouvement ou de repos d’un corps

Energie qui est dans quelque chose

Cause qui agit

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-journal-de-l-histoire/sous-ses-atours-pop-et-feministe-rosie-la-riveteuse-une-image-sexiste-devenue-symbole-de-l-emancipation-des-femmes-7388320