Comme tous les samedis matins sur le marché de Quimper, Tristan est monté dans sa remorque, comme un acteur entre en scène.

Il y distribue expresso et bons mots, qu’il pleuve ou qu’il vente. Après un DUT en mesures physiques, en Ile de France, Tristan a travaillé comme salarié dans le bâtiment pour pouvoir économiser suffisamment et réaliser son rêve : créer sa société de torréfaction ambulante. Il est aujourd’hui une silhouette bien connue des marchés cornouaillais. Au moment de finir sa saison estivale, il nous parle dans cette émission de grains, de percolateur et de torréfaction, bien sûr, mais aussi de la réalité des conditions de travail sur les marchés et surtout du plaisir d’être en contact direct avec des clients qui le lui rendent bien.