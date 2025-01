Vivre, vieillir et chanter

Vieillir c'est tendre l'oreille ou répéter?...

Sept femmes âgées de 43 à 74 ans se sont prêtées au jeu de petites questions entremêlant histoires de vie et de vieillesses, de voix, de chant...

Qu'est-ce que chanter nous apporte? Comment chante-t-on? Où chante-t-on? Parler de la place du chant dans nos vies nous amènent à parler des émotions, de nos émotions, du sentiment de soi.

Partager autour de l'intime fait écho à ce qui se négocie en nous dans ce cheminement vers d'autres manières d'être et de faire. Parler de ce que c'est vieillir c'est parler de ce qui fait vibrer, de ce qui se transforme, se poursuit... C'est aussi parler ce qui se vit plus difficilement, plus sensiblement et transmettre nos petits et arrangements.