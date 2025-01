Palestine, une sacrée histoire !

Le conflit israélo-palestinien n’a pas débuté le 7 octobre 2023 et ni le Hamas, ni le gouvernement israélien en place n’en sont à l’origine. Si ces derniers et atroces développements occupent les unes des médias aujourd’hui, bien peu prennent le temps d’en expliquer la genèse. À travers la planète, on craint, à juste titre, un embrasement de cette région à l’instabilité chronique, ce ne serait pas le premier, mais quels furent les précédents ? Quand se sont-ils déroulés ? Les acteurs de cette guerre changent, les dirigeants passent, les populations civiles, elles, continuent de souffrir. Pourtant, jadis, ces deux peuples et d’autres avec eux vécurent ensemble, pourtant, il y eut les accords d’Oslo, pourtant des Israéliens et des Palestiniens rêvent encore de deux états garantissant le droit à chacun de vivre en paix. Une sacrée histoire que celle de cette terre qui souffre, entre autres, d’une profusion de dieux uniques, comme le Congo souffre de ses fabuleuses richesses minières.

Afin de posséder quelques-unes des clés de cette inextricable confrontation de deux peuples aux racines communes, il faut remonter très loin dans l’antiquité. Vaste tâche à laquelle se sont attelés 25 journalistes du Nouvel Obs, sous la direction de notre invité François Reynaert. Le résultat, brillantissime, passionnant, 33 dates essentielles pour commencer à comprendre 30 siècles d’histoire en 150 pages, un ouvrage qui s’intitule LA TRAGIQUE ET FASCINANTE HISTOIRE D’UNE TERRE PROMISE, une coédition du Nouvel Obs et des éditions Liana Levi. De quoi remettre à plat bien des idées reçues, de révéler quelques manipulations historiques et, peut-être, de redonner un peu d’espoir.

Bonne écoute !

Le Livre

LA TRAGIQUE ET FASCINANTE HISTOIRE D’UNE TERRE PROMISE – Ouvrage collectif sous la direction de François Reynaert – Coédition Liana Levi et Le Nouvel Obs – Collection Essais, documents.

Les auteurs.trices

François Reynaert est journaliste et passionné d’histoire. Il a coordonné la publication de ce dossier dans Le Nouvel Obs. Il est l’auteur de nombreux livres d’histoire, dont La Grande Histoire du Monde et La Grande Histoire du monde arabe (Le Livre de Poche).

Liste des contributeurs et contributrices : Grégoire Leménager, François Reynaert, Pascal Riché, Charlotte Cieslinski, Rémy Dodet, David Caviglioli, Sylvain Courage, Fabrice Pliskin, Céline Lussato, Natacha Tatu, Rémi Noyon, Marie Vaton, Mahaut Landaz, Xavier de La Porte, Richard Godin, Didier Jacob, Émilie Brouze, Renaud Février Julie Clarini, Sarah Halifah-Legrand, Sara Daniel, Timothée Vilars, Nathalie Funès, Dimitri Krier, Sarah Diffalah